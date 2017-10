Los números asombran, suman y entusiasman. Decenas de guitarristas provenientes de 17 países, 54 sedes en diferentes ciudades argentinas y 23 años que se realiza, sin pausas ni prisas, el festival Guitarras del Mundo. Esta vez, la maratón de cuerdas, yeites y arpegios será entre hoy y el domingo 15 de octubre. Otro número más, entonces: 12 días total, a pura guitarra. “Cada edición de este festival es un mapa posible de la música en la guitarra. Un mapa siempre novedoso, interesante y estimulante, no solamente por su apertura a las diversas expresiones, géneros y estilos de un instrumento cuya tradición esta en constante expansión, sino por su federalismo”, introduce uno de los fieles partícipes del encuentro, Pedro Rossi, abriendo el juego a todas las regiones que se dejarán invadir por estos sonidos. Por ejemplo el Teatro Gastón Barral de la UOCRA (Rawson 42), donde esta noche a partir de las 20, abrirán el encuentro tres duplas: Beilinson-Gascón; Shih-Yu Liu y el Montenegrín dúo. O el Teatro Colón de Mar del Plata (Hipólito Yrigoyen 1665) donde hoy mismo harán su presentación el Buena Yunta Dúo y el tándem que conforman Rogelio Souza y Rudi Flores. O la Plataforma Lavardén de Rosario (Sarmiento 1201), bello lugar que cobijará las músicas de otros dos dúos: Mauricio –Laferrara y Gómez–Yanel.

“El Festival ocurre en todo el país, en simultáneo, con artistas locales compartiendo el concierto con los principales referentes. Y aquí ocurre la clave fundamental del encuentro, esa horizontalidad que propicia el diálogo entre tradiciones, proyecciones, culturas, memoria y devenir. Por esto celebro esta nueva edición y me honra ser parte de su programación una vez más”, señala Rossi, arreglador, guitarrista y compositor nacido en Pergamino, que ha acompañado durante mucho tiempo a Liliana Herrero, y que se presentará el miércoles 11 a las 20 en el teatro Gastón Barral. El experimental Roberto Calvo, uno de los históricos del festival, se ubica en perspectiva histórica. “Participo de Guitarras del Mundo casi desde el comienzo mismo del Festival. Desde la primera vez que me invitó Juan Falú –organizador del encuentro–, me planteé la necesidad de proponer un lenguaje propio en cada oportunidad. Por tal motivo, me puse a escribir obras para guitarra, con el objeto de tocarlas en guitarras”, evoca el creador de Santaires, para quien el encuentro “fue y es” una motivación central para su tarea de compositor. “Estoy seguro que muchos colegas de todo el país lo sienten de una forma parecida”, extiende el músico, que se presentará como solista y también (el jueves 12 en el teatro de la Uocra) junto al quinteto de tango Ventarrón, que comparte con Emiliano Ferrer, Gustavo Margulies, Hernán Cuadrado y Mariano Lucesoli, además de Juan Varela en voz.

Puntualmente para esta edición, que tiene al Ministerio de Cultura de la Nación y al gremio UPCN como auspiciantes, el festival Guitarras del Mundo estará dedicado a las memorias de Violeta Parra, en el año centenario de su nacimiento, y a Roland Dyens, gran guitarrista tunecino-francés, que fue un habitual participante en las primeras ediciones de esta guitarreada masiva, horizontal y sin fronteras.”Hace cuarenta y un años que vivo fuera de mi lengua natal, mi paisaje y todas esas cosas de las que tan bien hablan los poetas. Estudios académicos allende y aquende los mares me ayudaron a convertir esas mágicas maderas y sus seis cuerdas en una prolongación de mis sentimientos”, se presenta Ricardo Moyano, guitarrista riojano aquerenciado en Madrid, cuyo toque será el miércoles 11, en un lugar “a designar” de San Juan, junto a Carlos Martínez, talentoso émulo de Atahualpa Yupanqui. “Guitarras del Mundo me permite chequear si voy mal o bien encaminado, y poder crecer como músico, ya que es un crisol de estilos representados por sus máximos exponentes, además de tocar con viejos y nuevos amigos. Esto es algo que me ayuda a poder seguir viviendo siempre lejos pero siempre muy pero muy cerca. Y a crecer y madurar bien, como los buenos vinos”, ensalza Moyano, que también se presentará junto a Martínez el jueves 12, en el Teatro Independencia, de Mendoza, ubicado en Chile y Espejo.

La programación, que se puede buscar completa en el sitio www.guitarrasdelmundo.com.ar, incluirá a Horacio Avilano y su cuarteto, el miércoles 11 a las 19 en la sala Borges de la Biblioteca Nacional (“Alegría de poder compartir la música popular en el marco del Festival Guitarras del Mundo y agradecimiento a Falú por hacerse eco de nuestro punto de vista de la manera de interpretar un repertorio básicamente tanguero”, dice él). Y también diversos géneros y estilos a través de Federico Pecchia, el anfitrión, Carlos Moscardini, Fabián Cardozo, Lucio Yanel, Claudio Ceccoli, Cecilia Zabala, Quique Sinesi, Elías Esper y Hugo Rivas, entre muchísimos otros. El día final será el domingo 15 a partir de las 18 en el Centro Cultural Kirchner, con una puesta común –y mágica– entre la mayoría de ellos.