El mediocampista del seleccionado peruano Yoshimar Yotún remarcó ayer la importancia que tiene para el plantel el partido del próximo jueves ante Argentina. “Estoy seguro de que contra Argentina es el partido de nuestras vidas porque puede cambiar muchas cosas para nosotros, para el pueblo peruano y para nuestro fútbol”, aseguró el volante, uno de los más experimentados del equipo conducido por Ricardo Gareca. “Pienso todo el día en el pitazo final del partido ante Colombia en Lima. Son sentimientos encontrados porque jugar un Mundial es lo más lindo que puede experimentar un futbolista”, agregó el jugador de Orlando City, de Estados Unidos.

“Es un poco difícil no leer las redes sociales. Traté de alejarme un poco y es imposible porque se vive un ambiente bueno y agradable. Queremos que el pueblo peruano vaya al Mundial despues de tantos años”, subrayó Yotún.

Por su parte, el lateral izquierdo Miguel Trauco aseguró que no le importa si Lionel Messi se queda fuera del Mundial de Rusia 2018. “Yo quiero estar. No me importa si está él o no está. Si no está él, es problema de ellos”, aseguró el defensor. Trauco agregó: “Estamos a dos partidos de conseguir la gloria, después de 35 años sin jugar un Mundial. Sabemos todo lo que esto significa para nosotros”, comentó el defensor.

Por su parte, Ricardo Gareca afirmó que Perú llega al partido con Argentina en el mejor momento. “Nuestro momento es el ideal como para enfrentar a cualquier Selección, en cualquier escenario”, sostuvo el Tigre, quien agregó que “es poco probable” que disponga una marca personal sobre Messi, al que definió como “un jugador fuera de discusión que despierta la admiración de todo el mundo”.