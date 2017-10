“No se trata de que volvamos nosotros como fuerza política. El pueblo tiene que volver y tienen que devolverle el Estado a la sociedad”, señaló ayer la candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, en su visita electoral a San Martín. Junto al candidato a concejal Hernán Lechter recorrió el Club Deportivo Suárez donde presenció un partido de fútbol femenino, visitó a jóvenes en talleres de oficios y se animó a bailar con mujeres en una clase de zumba (ver aparte).

“A los peronistas nos quieren dividir más de los que nos dividieron. No lo tenemos que permitir”, destacó la ex presidenta luego de su recorrida arengando a la unidad del peronismo para no entrar en la propuesta del gobierno nacional y lograr una diferencia mayor a la conseguida en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que fueron muy cerradas. “No tenemos que permitir que nos dividan. Tenemos que juntar todas esas voluntades de los que no estamos de acuerdo con lo que está pasando para volver a tener una voz y una representación”, insistió convocando al resto de los votantes a sumarse al voto contra el ajuste.

“Los amigos del presidente Mauricio Macri se han apoderado del Estado. Las facturas de luz que le llegan a ustedes son diez veces más que antes y los dueños de esas empresas son los amigos, los que están en el gobierno”, denunció la dirigente peronista que vinculó a los funcionarios del gobierno con los empresarios y se benefician con las decisiones de la Casa Rosada. “Qué tal si vamos al Parlamento a poner un poquito de orden con estas facturas. Los servicios públicos son públicos y el Estado tiene que garantizar el acceso”, señaló y agregó que en el Congreso “tiene que haber representantes del pueblo. No puede ser posible que te pongan un medidor prepago. Eso no es legal. Servicios públicos con precios que nadie puede explicar”.

En la recorrida por la localidad de José León Suárez en San Martín tuvo un encuentro con los vecinos del barrio en el Deportivo Suárez. Con Lechter a su lado observó un partido del torneo femenino de solidario con equipos de la zona y se reunió con jóvenes aprendices de un taller de oficios en el que practicaban barbería. Además compartió una charla con un grupo de mujeres que se encontraban en una clase de zumba.

En su discurso había puesto el foco en la multitudinaria marcha al cumplirse los sesenta días de la desaparición de Santiago Maldonado después de una represión de la Gendarmería en Chubut, al señalar que “lo más terrible” era que después de dos meses “seguimos sin saber dónde está Santiago Maldonado, un caso de desaparición forzada y a esta altura, más que evidente, de encubrimiento de lo que pasó, desapareció después de un operativo de gendarmería”, y apuntó que “los encapuchados son servicios de inteligencia, de las policías, de los organismos de seguridad. Ayer eran muy pocos y la reacción de la sociedad fue muy buena”, aludiendo al pequeño grupo de personas que generó disturbios al finalizar la movilización.