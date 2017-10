El candidato a senador por 1País Sergio Massa y su compañera Margarita Stolbizer afirmaron que “el tema trabajo es central en la Argentina”, y cuestionaron al gobierno de Mauricio Macri por no discutir los puestos de trabajo que hoy están “en riesgo”. “Para nosotros el tema trabajo es central en la Argentina que viene. Primero porque el trabajo es dignidad, segundo porque creemos que hoy hay una lógica de plantear el trabajo como un costo y para nosotros el trabajo no es un costo sino la herramienta de dignificación de la persona”, enfatizó Massa en una textil en Morón. Stolbizer consideró que “Argentina tiene muchos puestos de trabajo en riesgo y sin embargo el Gobierno no está discutiendo estas cuestiones”.