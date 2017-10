La ONU habla de “graves falencias”

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó ayer su preocupación por las “graves falencias en materia logística y financiera” que ha tenido la implementación del acuerdo de paz firmado por el gobierno y las FARC en noviembre del año pasado. Al hacer un balance de la implementación del texto en el Congreso colombiano, el jefe de la ONU en Colombia, Jean Arnault, criticó el incumplimiento del gobierno en la creación de programas para la reinserción de ex guerrilleros y afirmó que esa situación ha generado una gran frustración” en ellos. “En estos 26 campamentos tenemos un alto número de ex combatientes que han cumplido con su compromiso de dejación de armas y que se sienten profundamente frustrados frente a lo que esperaban, frente a su futuro de seguridad y socioeconómico”, señaló Arnault. Según el jefe de la ONU, “los fenómenos de disidencia y deserción” han “empañado el éxito” que ha tenido en general el proceso de alto el fuego definitivo y desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que ya no tienen armas y que constituyeron un partido político legal. “El mecanismo de verificación (de la ONU) reconoció que hasta la fecha seis campamentos de 26 están terminados en su totalidad. Eso demuestra que la base logística, financiera y organizativa de este proceso ha sido deficiente”, insistió.

En el mismo sentido, el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret, presentó previamente un informe en el que coincidió con el incumplimiento a las FARC, cuyas siglas ahora son usadas para identificar el partido político que formaron, Fuerza Alternativa

Revolucionaria del Común. “Aunque el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, creemos que la etapa que arranca ahora requiere de un esfuerzo de mucha articulación entre el Estado y los territorios para que pueda funcionar de manera efectiva”, dijo Negret en diálogo con la emisora Caracol Radio.

“La situación requiere un esfuerzo muy grande del gobierno porque si no se van a seguir yendo las personas de los espacios territoriales (antes zonas de concentración de las FARC)”, agregó el defensor al advertir que los desertores podrían ingresar a otros grupos armados o bandas criminales que operan en el país.