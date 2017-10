Un móvil de la Gendarmería irrumpió en la Ciudad Universitaria de Rosario (CUR), cuando los centros de estudiantes de la facultades de Psicología y Ciencias Políticas desarrollaban un paro activo en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Los gendarmes, que se negaron a identificarse ante los presidentes de los centros de estudiantes, ingresaron con la excusa de tener una notificación para un supuesto docente de la facultad de Ingeniería, pero personal de esa casa de estudios negó que existiera un docente con ese nombre e incluso el "Laboratorio de Ingeniería Mecánica", al que iba dirigida la nota.

"Nos genera mucha preocupación porque la presencia se produce en el contexto de un acto que exige la aparición de Santiago Maldonado", señaló el decano de Psicología, Franco Bartolacci, quien recordó que es "muy extraño" que Gendarmería ingrese al predio universitario.

Por su parte, Maira Lignetti, presidenta del centro de estudiantes de Psicología, aseguró que se trata de "un acto de provocación por parte de la fuerza estatal que es cómplice y parte de la desaparición de Santiago" y recordó que a principios de septiembre tres oficiales de Gendarmería, con armas y perros, rodearon a un grupo de jóvenes del Instituo Olga Cossetini, cuando realizaban una clase abierta.

Loading tweet ...

Loading tweet ...

"Estamos realizando el paro activo, cuando apareció la camioneta de Gendarmería. Se bajaron en la Facultad de Psicología, les pregunto qué estaban haciendo y se niegan a responder. Luego dicen que traen una notificación para la Facultad de Ingeniería, pero se niegan a mostrarla", relató Lignetti. Los gendarmes llegaron hasta la facultad, con la supuesta notificación, pero allí, les informaron que "no existe ese docente, que no trabaja en la facultad". Fue un empleado del centro de estudios el que rechazó la notificación de los gendarmes e incluso aclaró que no existe un Laboratorio de Ingeniería Mecánica, como figuraba en la carta que llevaba los representantes de la fuerza federal.

Luego del preocupante episodio, los decanos de las facultades de la CUR elevaron una nota al rector en la que detallan lo ocurrido y lo califican como "una situación que ha provocado sorpresa y preocupación en la comunidad universitaria". La nota deja en manos del rector de la UNR, Héctor Floriani, la posibilidad de que "pueda iniciar las acciones pertinentes". La presidenta del centro de estudiantes de Psicología advirtió que los gendarmes ingresaron al predio conocido como "La Siberia", acompañados por personal de resguardo patrimonial, dependiente del Rectorado.

La intromisión de la Gendarmería a la Ciudad Universitaria de Rosario fue repudiada por el candidato a diputado de Unidad Ciudadana y exministro de Defensa, Agustín Rossi, quien recordó que la Ley de Educación Superior impide el ingreso de la fuerza pública a las instituciones educativas nacionales.

Loading tweet ...

En abril, la Policía de Jujuy protagonizó una situación más violenta al llegar con 5 patrulleros a la Universidad Nacional y llevarse detenido al presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hace un par de meses, hombres de la prefectura ingresaron también sin ningun tipo de orden judicial al campus de la Universidad Nacional de Mar del Plata.