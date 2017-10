Cristina Kirchner continuó hoy con su campaña por el Conurbano bonaerense con un acto en Lanús, en el que apuntó contra “el cambio” impulsado por el gobierno de Mauricio Macri porque “sacaron lo bueno y empeoraron lo que había que mejorar”.

La ex presidenta y candidata a senadora volvió a referirse a la desaparición de Santiago Maldonado, que fue visto por última vez hace 62 días cuando la Gendarmería reprimió a la comunidad mapuche de Cushamen. “El problema es el encubrimiento, el problema es cómo se comporta el Estado cuando pasa una cosa de estas con las fuerzas de seguridad”, definió CFK y remarcó que hoy la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) volvió a intimar a la Argentina y al Gobierno a que determine las responsabilidades por el hecho.

“Dónde está Santiago Maldonado es una pregunta que recorre plazas, calles y el mundo”, añadió la ex mandataria. Luego mencionó la detención ayer de Mariana Gómez por besarse con su esposa Rocío Girat en la estación Constitución. “Estos dicen que son el cambio y la modernidad”, señaló y relacionó al Gobierno con el comisario Luis Margaride, famoso durante la dictadura de Onganía por arrestar a parejas por besarse en los parques: “Igual que ahora, miren qué antiguos y cavernícolas son esta gente, miren de dónde vienen”, remarcó.

CFK cuestionó que mientras se producen ese tipo de hechos, no hay ninguna avance para identificar o ubicar a los encapuchados que agredieron a periodistas al final de la masiva marcha por Santiago Maldonado del domingo. “Basta de psicopatear a la sociedad con amenazas y fantasmas de cosas que no existen. No queremos volver a tener miedo ni que nuestros jóvenes vuelvan a tener miedo”, reclamó la ex jefa de Estado.

“Alguien debería decirle a este presidente empresario que los derechos no se regalan”, continuó Cristina Kirchner y retomó los conceptos de su discurso de ayer en San Martín. Ante el grito de “vamos a volver”, la candidata a senadora de Unidad Ciudadana reiteró: “No se trata de una fuerza política, no se trata de nuestro espacio político, lo que yo quiero es que la sociedad y el pueblo vuelvan a ser los dueños del Estado y no los grupos empresarios”.

Apuntó contra las “invocaciones vacías del cambio” y remarcó: “Claro, las cosas cambiaron ¿Cómo que no? La pucha si cambiaron las cosas en la Argentina”. “El trabajo cambió: algunos lo perdieron, otros no lo consiguen, otros no llegan a fin de mes y otros están con la incertidubmbre y el temor de perderlo”, aseguró CFK. Sumó a eso los tarifazos, la quita de remedios a los jubilados y el crecimiento de los comedores y merenderos.

“¿Hasta el día de Lanús les sacaron?”, preguntó ante gritos de los presentes y completó: “Bueno, el de acá es el de Panamá Papers ¿no?”, en referencia al intendente Néstor Grindetti, que figura en la investigación periodística como titular de empresas offshore.

“No era que estábamos en un paraíso, pero dijeron que venían a mantener todo lo que estaba bien y mejorar lo que estaba mal”, continuó la ex mandataria y sostuvo que lo que sucedió fue que “unos pocos se apropiaron del Estado para hacer los negocios privados de sus empresas y de las de sus amigos, de sus familias o de sus socios”.