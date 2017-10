La tesorería de Newell's pasó a estar en tutela del juzgado que entiende en el Fideicomiso rojinegro, de acuerdo con la nueva resolución firmada por el juez Hernán Bellizia. El magistrado dispuso tener a su cargo el control de cada billete que ingrese y egrese de la entidad y, además de más control sobre las autoridades del club, requiere la participación activa de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) e Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ). "La pérdida de credibilidad de las autoridades contrasta con el accionar prudente y económicamente sustentable que requiere el proceso judicial que atraviesa la entidad del parque Independencia para pagar su deuda", asegura el juez. Bellizia, además, apercibió al Organo Fiduciario recordándole su responsabilidad y exhortando a "extremar el rol de control".

Como adelantara Rosario/12 en su edición del pasado 10 de septiembre, Bellizia amplía al máximo su control sobre la administración de Newell's y con una resolución reduce a un rol secundario a los actuales dirigentes en los aspectos económicos de la administración. La tarea de los directivos será solo pedir cheques para pagar y luego rendir cuentas de lo que se pagó, todo bajo la formalidad de "declaración jurada", ante cada solicitud de fondos.

El magistrado consideró durante dos meses las medidas y tuvo como disparador el conflicto del club con los jugadores, quienes tuvieron la temporada pasada muchas dificultades para cobrar sueldos. El juez detectó "el libramiento de numerosos cheques que, presentados para el cobro, resultaron rechazados por carecerse de fondos". "La morosidad en el pago de conceptos remuneratorios y la pérdida de credibilidad en torno a los cheques librados por la institución ‑como hechos relevantes, entre otros‑ contrastan con el accionar prudente y económicamente sustentable, la superación del estado de insolvencia y un normal desempeño institucional de la entidad", abunda el magistrado.

"A los atrasos salariales -agregó Bellizia- deben añadirse las circunstancias expuestas por FAA: liquidaciones salariales en las que no coincide la cuantía de los rubros explicitados en los recibos de sueldo con lo convenido en los contratos registrados en AFA, medidas que me llevan a elevar la vara del debido control pues de dicha negociación no existe documentación que avale certeramente la cifra conciliada con la consecuente desavenencia que derivó, por ejemplo, en la cautelar respecto de los derechos económicos del jugador Joel Amoroso". Ergo: el juez no sabe aún cuanto pagó Newell's de deuda a los jugadores y qué cosa pagó.

La resolución resalta "el convencimiento de que debe primar en la institución la vida democrática, siendo sus socios quienes en última instancia conducen sus destinos, tanto a través de su voto como de todas las herramientas de participación que otorga el estatuto y reglamentación". Pero también hace saber que "cualquier concursado que infrinja las trabas establecidas por la ley respecto del manejo de su patrimonio puede ser pasible de diferentes sanciones". Y la Comisión Directiva de Eduardo Bermúdez todavía no explicó de dónde sacó el dinero para saldar más de 25 millones de pesos de rojo al plantel, entre otras irregularidades, como sueldos impagos al personal del club y emisión de cheques que carecían de fondos.

Bellizia ordenó abrir una cuenta corriente del club en el Banco Municipal, la cual será la única, dado que se dará de baja la cuenta del Banco Credicoop. En el Municipal se constituirán todas las cuentas sueldo de los trabajadores del club -jugadores, empleados, docentes, entrenadores- y será la única que entregará chequeras a la entidad. Los dirigentes para extraer dinero de la cuenta deberán presentar al juez una "declaración jurada que indique qué conceptos remuneratorios y/o fiscales habrá de cancelar con tales montos y luego de efectuada la transferencia deberá acompañar, en 5 días, los recibos de sueldo y/o constancias que acrediten los pagos efectuados".

Los nuevos controles sobre la administración que lidera Bermúdez tendrá la intervención directa de autoridades de FAA, Utedyc y Afip, quienes tendrán "participación activa en cuestiones que sean de su interés".

Por último, Bellizia conminó "a los integrantes del Organo Fiduciario a extremar el rol de control que les compete", tareas tales como el pago de sueldos, aportes y obligaciones tributarias, entre otras. Y a la IGPJ la intima "a que cumpla fehacientemente con su competencia y fiscalización permanentemente del funcionamiento de la entidad concursada, realice investigaciones e inspecciones y asista a las asambleas".