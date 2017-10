El debate y "la selección" que excluye

El camino para quienes queremos hacer las cosas de otra manera, con transparencia y debate de ideas junto a la gente, no está carente de obstáculos por parte de quienes detentan importantes instrumentos de poder. Por lo que hoy me veo en la necesidad de hacer una pausa y denunciar un grave atropello que está ocurriendo contra nosotrxs y contra la democracia rosarina: el domingo 8 se realizará un debate televisivo organizado por los principales multimedios de la ciudad mediante una "selección" de 5 candidatxs dejando a 3 afuera. Desde muy chica me enseñaron a llamar a las cosas por su nombre, y esto más que una selección se parece a una proscripción orquestada por los grandes medios y los partidos políticos mayoritarios de la ciudad, desconociendo el voto de la ciudadanía en las PASO.

¿Quién selecciona? Es injusto que la democracia rosarina funcione con reglas que imponen personas que nadie en su vida votó, se trata de los grandes medios de la ciudad y del poder económico. Son ellos quienes han decidido las condiciones de un debate para la elección de cargos públicos en base a criterios nunca explicitados porque en realidad son inconfesables. Las PASO dejaron a 8 listas de 43, en igualdad de oportunidades de ser elegidas por la gente y en algunos casos con muy poca diferencia entre las mismas. Restringir el debate, es un atropello al sentido democrático que deberían tener este tipo de instancias y al voto soberano que ya se expresó en las PASO.

¿Quién lo avala? Es hipócrita que los candidatos que sí han sido "seleccionados" participen del debate. Con ello no hacen más que corroborar su adhesión a ese poder que nadie vota pero que decide todos los días por nosotrxs. Sobre todo cuando hace una semana en el Concejo Municipal, los mismos espacios políticos votaban una declaración por unanimidad para que del debate participemos todxs.

¿Con qué motivo? Los criterios de la proscripción son inconfesables pero evidentes: los medios y "la política" quieren dejarnos afuera porque saben que podemos llegar, y prefieren hacer cálculos electorales a respetar la decisión democrática de la gente.

Así está Rosario y por eso la queremos cambiar. En estos días vamos a seguir insistiendo con participar del debate del domingo. Es nuestro derecho y es tu derecho escuchar a todxs. Quiero agradecerles a todxs lxs periodistas de la ciudad que en estos días me acercaron su solidaridad y compartieron su preocupación por lo que está pasando.

Queremos llegar al Concejo Municipal, pero no lo vamos a hacer de cualquier manera. No vamos a dejar a un lado nuestras ideas para quedar bien con el poder, no vamos a alimentar el negocio de la publicidad electoral que los multimedios llaman "información". Vamos a llegar con la fuerza de la gente que mueve la ciudad. Contamos con vos.

*Candidata a concejala en el Frente Social y Popular que lleva a Carlos Del Frade como candidato a diputado nacional.