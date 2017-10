Denuncia judicial

Desde Santa Fe

£El intendente José Corral reaccionó ayer con enojo y exabruptos ante una investigación periodística que asoció su apellido al armado de una red de punteros de Cambiemos financiada con plata de la Municipalidad de Santa Fe. "Operación de prensa", "circo de campaña", "manotazo de ahogado del kirchnerismo", llamó al destape de "Las cajas negras de Corral" que un consorcio de once periodistas publicó el lunes en el sitio Corralpapers.com, que promete revelar más documentos y pruebas el 15 de octubre. Mientras tanto, el Ministerio Público de la Acusación ya interviene en una denuncia del concejal peronista Juan Carlos Cesoni para que se investigue a Corral y a sus secretarios de Desarrollo Social, Carlos Medrano, y de Gobierno, María Martín por supuesto "incumplimiento de deberes de funcionario" y a punteros, que son a la vez empleados municipales y beneficiarios del reparto, por presuntas "incompatibilidades". Cesoni pidió el "aseguramiento de pruebas. La justicia tiene que actuar rápido porque acá hay una matriz organizada, una metodología, un sistema de derivación de fondos públicos para fines políticos", le dijo a Rosario/12 .

Cesoni formalizó la denuncia el viernes con el patrocinio del abogado Alejandro Otte. Le apuntó a Medrano por supuesto ?incumplimiento" de su deber informar cada tres meses al Concejo Municipal sobre el manejo del Programa de Iniciativas Comunitarias, que es el que está bajo la lupa. El secretario de Desarrollo Social ya fue convocado dos veces al Concejo para pedirle explicaciones, pero faltó con aviso, y la última, propuso ir después de las elecciones del 22 de octubre.

El concejal peronista pidió también que se investigue a los punteros de Corral que son empleados municipales y operadores de los planes por supuesta "incompatibilidad" con el régimen de compras y la propia ordenanza de Iniciativas Comunitarias. "Creemos que estos dos aspectos ya están probados y se pueden demostrar rápidamente ante la justicia", señaló Cesoni.

Pero "acá hay una metodología de trabajo desde 2012 que implica la creación de asociaciones civiles, la designación de autoridades que son afines a Corral, en algunos casos por parentescos; en otros, por filiación partidaria o por relación de dependencia con el propio municipio", explicó. "Que todo eso se pone en marcha de manera organizada para desviar fondos hacia fines aparentemente loables que se podrían ejecutar directamente por la Secretaría de Obras Públicas y hoy se ejecutan por el programa de Iniciativa Comunitaria, utilizando una flexibilidad laboral para realizar obras a través de ONG que luego el Estado no puede controlar adecuadamente. Lo que hay es una flexibilización encubierta en las condiciones de la obra pública", advirtió.

"La denuncia es contra el secretario de Desarrollo Social. Entendemos que tiene una responsabilidad primaria y lo acompañan en esa responsabilidad el intendente y la secretaria de Gobierno porque son los que firman los decretos que otorgan estas iniciativas comunitarias", agregó. Entre las medidas que propuso, Cesoni dijo que solicitó al fiscal o a la fiscal que intervenga "el aseguramiento de pruebas" y consideró que "la justicia tiene que actuar rápido".

"No se trata de alguna asociación civil en problemas. Acá hablamos de un funcionamiento metodológico, reiterativo en los últimos años, estas incompatibilidades e irregularidades se verifican de manera sostenida, donde siempre está presente el fin político. Los punteros de Corral son los beneficiarios del programa. Entonces, hay intencionalidad", sintetizó.

Ayer, Corral dijo que estaba a "disposición del requerimiento de los periodistas y de la justicia. No tenemos nada que esconder". Y prometió que Medrano "va a ir al Concejo", pero no en la campaña. El consorcio de los once periodistas que publicó "Corral Papers" ya le pidió por nota una entrevista, con la firma de cada uno de ellos.