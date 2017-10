El juez federal Claudio Bonadio citó a indagatoria a los ex jefes de Gabinete Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, en una causa por presuntas irregularidades en el marco del Programa de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Los ex funcionarios deberán declarar los próximos 30 y 31 de octubre y 1° de noviembre. La citación de Bonadio señala que los supuestos hechos irregulares fueron cometidos entre 2013 y 2015 en la órbita de la Ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y detectados en un relevamiento del actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Sindicatura General de la Nación, “en el cual se analizaron ciento veinte proyectos elegidos al azar”. También fueron citados a indagatoria los ex secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi.