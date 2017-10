En el inicio de la segunda audiencia del nuevo juicio por la tragedia de Once, la defensa del ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido pidió la "nulidad absoluta" de las acusaciones que le endilgan la fiscalía y la querella. Los abogados cuestionaron la “indefinición” de las imputaciones y sostuvieron que, frente a ello, la continuidad del proceso lesionaría “el derecho a la legítima defensa”. El tribunal pasó a cuarto intermedio hasta dentro de una semana.

El argumento central del planteo de nulidad es que, en lo que va del proceso judicial, "no se ha cumplido con una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda".

Los representantes legales del ex ministro enjuiciado por su presunta responsabilidad por la muerte de 52 personas en el choque de un tren en la terminal de Once, ocurrido en febrero de 2012, afirmaron que “no es posible determinar en qué consistió en concreto la participación que se achaca (a De Vido) de manera individualizada ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho que se atribuye".

"Es seguro que lo que se le atribuye no es delito", dijo el abogado Maximiliano Rusconi ante Tribunal Oral Federal número 4, y pidió la absolución tanto de De Vido como del otro acusado, el ex jefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, Gustavo Simeonoff. Ante este giro, los jueces resolvieron pasar a un cuarto intermedio hasta el miércoles de la semana próxima a las 9:30.

"Hemos asistido a una calificación normativa que no puede ser sostenida de ningún modo y que demuestra por sí misma que no hay ningún delito que atribuir", completó Rusconi y señaló que el delito de “estrago culposo en coautoría” que se le imputa al ex ministro es “imprudente”, porque "la coautoría implica un plan común, una división de tareas, una decisión común, extremos que no son compatibles con la figura utilizada".

"Nadie puede ser partícipe sin un autor concreto al cual vincular su accionar. Nada se ha dicho en este preciso sentido", aseveró la defensa de De Vido en el comunicado de prensa difundido esta mañana.