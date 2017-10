“Fue un acto intimidatorio, provocativo e iniciaremos las acciones penales correspondientes”, aseguró Raúl Gómez, decano de la carrera de Piscología de la Universidad de Rosario tras la irrupción de Gendarmería en el establecimiento sin orden judicial ni autorización del rectorado. Gómez confirmó en diálogo con la AM 750 que dos los efectivos de la fuerza nacional ingresaron “sin una expresa orden de un juez”, mientras se estaba realizando un acto conjunto de las facultades de Psicología, Arquitectura y Ciencia Política para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Los gendarmes, que se negaron a identificarse ante los presidentes de los centros de estudiantes, ingresaron ayer al mediodía al establecimiento educativo con la excusa de que tenían una notificación para un supuesto docente de la facultad de Ingeniería, pero personal de esa casa de estudios negó que existiera un docente con el nombre que mencionaban e incluso lo hizo el "Laboratorio de Ingeniería Mecánica", al que iba dirigida la nota.

“Una camioneta de Gendarmería, que tenía una foto de Santiago Maldonado atrás, irrumpió nuestra facultad, después ingresaron dos gendarmes, que recorrieron el pasillo central”, narró el decano, al resaltar que inmediatamente “se les preguntó qué hacían” e incluso se les pidió que mostraran alguna orden judicial “o algún elemento que justificara su presencia”. “Como no tenían nada, se los invitó a retirarse”, manifestó y resaltó que en ningún momento la Facultad había autorizado su ingreso.

“Es un hecho violatorio al artículo 31 de la Ley Superior de Educación 24.521 que dice que las fuerzas federales no pueden ingresar a la Universidad si no es por expresa orden del juez o por autorización de las universidades”, puntualizó el decano. Ayer, a poco que se diera a conocer el suceso, el rector de la UNR, Héctor Floriani, afirmó que el ingreso de Gendarmería no contó con ese aval y repudiaron “enfáticamente cualquier intento de amedrentamiento por parte de la fuerza pública”. Horas más tarde presentaron una denuncia en la Fiscalía Federal.

En otro apartado de la entrevista, Gómez aseguró que no es la primera vez que sufren este tipo de intimidaciones porque hace 20 días recibieron “llamados anónimos”, después de que hicieran una jornada de Derechos Humanos y Psicología junto a Sergio Maldonado y Nora Cortiñas. “No hace mucho además se hizo una clase pública en la calle en un instituto terciario rosarino reclamando la aparición con vida y también hubo presencia de Gendarmería”.