Puigdemont le advirtió a Felipe VI que "así, no"

Con el corazón helado

Veinticuatro horas después del discurso del rey Felipe VI, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le advirtió al monarca que “así no, usted ha decepcionado a mucha gente en Catalunya”, y lo acusó de "ignorar deliberadamente a los millones de catalanes que no piensan como el Gobierno”. Puigdemont lamentó, además, que “el Rey no ha tenido el papel moderador que la Constitución le otorga”.