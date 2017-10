“Los músicos de country deben hacer más para combatir el lobby de las armas en Estados Unidos”. La afirmación, que complejiza el debate que por estas horas acapara la agenda mediática estadounidense, fue escrita por Rosanne Cash, la hija del legendario Johnny Cash (foto), considerado como uno de los músicos de country más influyentes del siglo XX. En una columna para el diario The New York Times, la hija del cantante expresó la necesidad de que los músicos de country aporten lo suyo para evitar que se produzcan más hechos como el ocurrido en Las vegas el domingo pasado, donde un hombre disparó desde el piso 32 de un edificio contra una multitud que asistía a un concierto al aire libre de música country, causando la muerte de 58 personas y más de 500 heridos. “La NRA financia el terrorismo interno”, escribió la hija de 62 años del músico que inmortalizó canciones como “I Walk the Line” y “Ring of Fire”, en referencia a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), la asociación que defiende la posesión de armas en país. Cash escribió que la NRA cultivó durante décadas una estrecha relación con músicos country y sus fans y afirmó que las leyes sobre el uso de armas son elaboradas hoy en día por aquellos que se benefician de la venta de armas. La NRA, incluso, ha intentado flexibilizar las de por sí laxas leyes de tenencia de armas de Estados Unidos. “Las leyes que aprobaría la NRA son una amenaza para ustedes, sus fans y los conciertos y festivales de los que disfrutamos”, señaló Cash, quien añadió que incluso aunque los fans quemen discos o devuelvan entradas, los artistas deben actuar por convencimiento moral.