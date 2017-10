El ex delantero de la Selección Hernán Crespo aseguró que la Bombonera, escenario del partido de hoy ante Perú, “se mueve porque está mal hecha”. En una entrevista con Fox Sports, el tercer goleador histórico del equipo nacional se refirió así al cambio de localía que realizó la AFA para disputar el anteúltimo partido de las eliminatorias sudamericanas. “Existe un video en el que se ve que la estructura se mueve ¿Estamos esperando que la tribuna se caiga y haya muertos? Hay que hablar de estructura por la seguridad de todos. La Bombonera no se mueve porque la gente grita, se mueve porque esta mal hecha”, aseveró el ex River. “Es como decir que en la Bombonera hay mal olor, pero no es culpa ni mérito de la gente, es culpa del Riachuelo”, agregó y remató: “Pensar que cambiar de estadio puede generar un plus deportivo me parece una barbaridad y una falta de respeto al jugador”.