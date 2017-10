El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, encargó la vicepresidencia del país a la actual ministra de Vivienda, María Alejandra Vicuña, luego de que el vicepresidente Jorge Glas fuera detenido preventivamente anteayer por una supuesta asociación ilícita relacionada con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Sea o no culpable de las supuestas coimas, el encarcelamiento de Glas muestra el enfrentamiento entre Moreno y el ex mandatario Rafael Correa. “Un hombre ha perdido su libertad, que tiemble el mundo” sostuvo el ex presidente en Twitter.