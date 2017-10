Quién es Ghilarducci

Teresa Ghilarducci es una economista norteamericana especializada en temas laborales y en el sistema previsional. Se doctoró en Economía en la Universidad de California y fue profesora durante 25 años en la Universidad de Notre-Dame, Indiana. Durante 2007-2009 trabajó en el programa de Trabajo de la Universidad de Harvard y en 2008 se incorporó a la New School for Social Research de Nueva York. Es miembro de la Junta de Directores del Instituto de Políticas Económicas, un think tank de Washington que busca “incluir los intereses de los trabajadores de bajos y medios ingresos en las políticas económicas”. “Ghilarducci se enfoca en la necesidad de restaurar la promesa de la jubilación para cada trabajador norteamericano”, resume su blog.