“Esta chica no va a ser diputada. O renuncia a su candidatura o será excluida. Pero algo es cierto: no va a participar de ninguna sesión en la Cámara de Diputados”, aseguró ayer Elisa Carrió sobre la octava candidata de la lista de encabeza por Vamos Juntos en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de Joanna Picetti, de quien en los últimos días se conocieron acusaciones por abuso a sus hijos. Desde el Gobierno le pidieron la renuncia, pero Picetti, quien se encuentra de viaje en Francia, se negó.

De acuerdo con las últimas encuestas que colocan a la lista de Carrió por encima del 50 por ciento de intención de voto, es bastante probable que ubiquen ocho diputados en la Cámara. Por eso, el puesto de Picetti se volvió trascendente. Nadie se hace cargo de haberla puesto en ese lugar. Supuestamente, fue una decisión del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, pero él ahora lo niega y asegura que alguien recomendó a la mujer. Como las causas que le inició su ex marido David Bibulich –ayer circularon videos con sus apariciones de años atrás en Crónica TV para denunciar el caso– fueron sobreseídas y archivadas no saltaron cuando se hizo la averiguación de los antecedentes penales, obligatoria para los candidatos.

Pero Carrió se reunió con el ex marido y con una de las hijas y dio crédito a su versión, por eso quiere a Picetti fuera de la lista. “No la quiero someter al escarnio público. Sobre todo por sus hijos. Pero si es necesario, las acusaciones serán públicas”, advirtió ayer Lilita.

Picetti ocupaba un cargo en AySA y viajó como funcionaria representando al país en la reunión del G-20 y un encuentro de jóvenes líderes emprendedores previa a la cumbre del G-20. Convertida en noticia, AySA dejó a Picetti cesante, según trascendió. En cambio, ella se niega a dejar su lugar en la lista de candidatos mientras escribe en Twitter enigmáticas frases sobre la paz y el amor.

Carrió anticipó ayer que si Picetti no renuncia impugnarán su pliego en la Cámara de Diputados y en Tribunales, en caso de que resultara electa. “Se convocará a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y se la expulsa. No va a participar de ninguna sesión de la cámara”, prometió. Por eso se mostró confiada en que el escándalo no afectará la campaña del macrismo porteño. “La decisión de apartar a Picetti la tomamos entre todos, dirigentes y candidatos de Vamos Juntos”, aseguró.