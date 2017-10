El candidato a diputado de Evolución Martín Lousteau cuestionó la actuación asumida por el Gobierno en el caso de Santiago Maldonado, al afirmar que “no estuvo a la altura de la gravedad del hecho”, y evaluó que muestra el “fracaso del Estado en el manejo de las fuerzas de seguridad”.

“El Gobierno no estuvo a la altura de la gravedad del hecho: un ciudadano que desaparece en medio de un operativo ordenado por un juez, en el que intervienen fuerzas de seguridad”, afirmó el ex embajador en Estados Unidos, y reclamó “respuestas del Estado” en el esclarecimiento. Ayer Lousteau participó de un ciclo de conferencias de prensa a los candidatos a legisladores junto a la segunda de su lista Carla Carrizo y a la cabeza de lista de legisladores Débora Pérez Volpin. El ex embajador en Estados Unidos cuestionó a la ministra Patricia Bullrich por no separar a los gendarmes que participaron del operativo.