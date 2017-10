El que lo graba, lo presenta. El 6/10, los japoneses Tokyo Ska Paradise Orchestra definirán Paradise Has No Borders (Palermo Club), Luciano Larocca y el Escorpión convidarán Antídoto (La Tangente), Proyecto Da Silva agitará P.O.P. A.R.T. (Detroit Club), Jugando se pondrá Gutural (La Trastienda), Willy Crook & Funky Torinos conducirán X (Bebop Club, repite el 7/10 en El Emergente de Almagro), Sister le subirá la persiana a Bienvenida la noche (Room) y Thesureños recomendarán Tomate tu tiempo (Niceto Club Lado B). El 7/10, Hägen se pondrá De cara al miedo (Uniclub), los alemanes Die Toten Hosen activarán Laune der Natur (Obras), Un Planeta aterrizará en DES (La Tangente), Bravura explotará el rock tangofolklórico de Sentir, hacer (Makena), Yacaré Manso elevará Acoplandocielo junto a invitados (ND Ateneo) y Ey! Rocker alertará y se preguntará ¿A quién podré cantarle hoy? (Kirie). El 8/10, los canadienses Anvil martillarán Anvil is Anvil (Uniclub) y los italgóticos Theatres Des Vampires visitarán Candyland (Mvseo Rock). El 10/10, U2 despuntará el inminente Songs of Experience y Noel Gallagher sacudirá Chasing Yesterday (Estadio Ciudad de La Plata, repiten el 11/10) y los punkalifornianos Face To Face ofrecerán Protection (Uniclub, con compañeros de la gira We Are One como Ignite, The Fullblast y Much The Same).