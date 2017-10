En septiembre llegaron a la redacción los nuevos discos de Diego Martez (Lo perdido), Foo Fighters (Concrete and Gold), Hana (Pretexto), Huevo (No todos eren como tí), Iván Salo (Despierta), La Triple Nelson (La sed), La Vida Bohéme (La lucha), Major Lazer (Know No Better EP), Minco (Minco), Patria (Las máquinas filmándonos), Pez (Pelea al horror), Pilsen (Pils3n), Proyecto Da Silva (P.O.P. A.R.T.), Queens of the Stone Age (Villains), Rey Hindú (Rey Hindú), Turf (Odisea), Virtual Frizz (De los gigantes), Vudú (Laberinto) y Yacaré Manso (Acoplandocielo). J.A.