Condenas en Bahía Blanca

Los jueces Jorge Ferro, José Mario Triputti, y Martín Bava condenaron a 21 de 31 imputados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército, con asiento en Bahía Blanca. Entre los imputados hay militares retirados del Ejército, ex policías provinciales de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén, y ex agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense que actuaron en centros clandestinos de detención en perjuicio de 105 víctimas. 21 represores recibieron la pena de prisión perpetua, 4 fueron condenados a 9 años de prisión; un ex jefe policial de Neuquén, a 9; un ex jefe de la Policía Federal con asiento en Viedma, a 10; un integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense a 6 y otro de la misma fuerza de seguridad, a 3 años. Un integrante del Ejército fue absuelto.