El Ministerio de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, despidió a un sociólogo especialista en estadísticas, que trabajaba hace ocho años en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo haciendo mapas y cartografías, por criticar la modificación de las mediciones del Indec que hizo el oficialismo y por lo que no se publicaron los resultados de la Encuesta Anual de Hogares (EPH) por varios trimestres. El aviso de despido sin causa le llegó a Brián Covaro quince días después de dar una entrevista a la Agencia Paco Urondo sobre un tema que investiga y se especializa desde antes de trabajar en el Estado: los cambios en la metodología para medir el empleo, la pobreza y otros indicadores sociales.

Brián es sociólogo por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Metodología de la Investigación Social por la Universidad Tres de Febrero. Además de trabajar en la SRT y dar clases de metodología en la UNLP, desde el 2013 tiene un blog –La social Información- donde como otros ñoños del big data, como él mismo se reconoce, reconstruye y mapea comportamientos sociales a partir de datos y estadísticas que se pueden encontrar en internet.

En la entrevista que dio a la Paco Urando, el trabajador despedido criticó el “apagón estadístico” que generó el Gobierno de Cambiemos al no publicar los resultados de la EPH de los últimos trimestres del gobierno kichnerista. “Los datos oficiales son constructos políticos antes que nada. Es una disputa por el sentido de las políticas kirchneristas y sus resultados. Se busca decir que no se creció como se dijo, que la pobreza y la desocupación fueron más altas de lo que se anunció”, opinó el Covaro sobre el cambio de metodología en la gestión macrista.

Desde ATE denunciaron que este nuevo despido se suma a la lista de cesantías sin causa que encubre la persecución ideológica en dicho organismo. “Ningún trabajador debe quedarse afuera por pensar distinto”, sostuvieron desde el gremio.

-¿Cuándo lo despidieron?

-Por los temas en que me especializo como investigador de datos estadísticos me llamaron de la Agencia Paco Urondo para hacerme una entrevista sobre los cambios de metodología en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que hicieron en el Indec a partir de la gestión de Jorge Todesca. Yo trabajo hace 17 años con la EPH, no es la primera vez que me consultan sobre estos temas. La nota salió publicada el 28 de agosto y el 13 de septiembre, dos semanas después, me llamaron desde recursos humanos para firmar la baja.

-¿Qué explicación le dieron?

-Nadie me dijo absolutamente nada. Me bloquearon mi usuario en la PC y después me llegó el aviso. Lo único que me dijeron desde recursos humanos es que “venía de arriba”, que era un despido sin causa y que se me iba a pagar todo lo que correspondía. La noche anterior, un delegado de el gremio UPCN me mandó un mensaje por WhatsApp con la captura de pantalla de la entrevista publicada en Paco Urondo. “Te van a echar por esto”, me dijo. ¿Me estás diciendo que me despiden por una opinión personal sobre un tema que trabajo y estudio desde mucho antes de trabajar en la Superintendencia y que además no implica ningún dato relacionado con mi trabajo? Es una clara persecución ideológica, algo que me parece gravísimo y además es un delito.

-¿Cuál es su trabajo en la Superintendencia?

-Proceso datos de accidentabilidad y armo mapas de riesgos. Últimamente me pedían mucho que hiciera minería de datos sobre información de juicios laborales, sentencias y tipos de accidentes y como además soy el único que hace mapas ahí me pedían mapas de todo tipo. Mi trabajo no tiene nada que ver con la entrevista, la Superintendencia no tiene nada que ver con el Indec ni la EPH. Son temas que yo investigo y trabajo en la facultad y en el blog .

-¿Hay algún antecedente de persecución ideológica o despido similar en la SRT?

-Todo el mundo en el trabajo se cambió el nombre en las redes sociales porque se sabe que buscan cuáles son tus opiniones en el ámbito de tu vida privada. Se sabe que si tenés algún “tufillo K” te sacan, hay una onda persecutoria obvia. Di una nota sobre un tema que no tiene nada que ver con mi trabajo, donde opiné sobre la gravedad del apagón estadístico que hizo la gestión de Todesca, que no tiene precedente en la historia, y me despiden. Un par de día antes despidieron también sin causa a la responsable administrativa de la Comisión Médica de Capital, y por lo que me dijeron desde ATE se trató de un caso similar. Ahora voy a iniciar una demanda.

-¿En qué reside la gravedad del apagón estadístico?

-Es un hecho inédito. Si querés descargar el segundo semestre del 2015 de la EPH y el primero del 2016 no están. Yo vivo del análisis de la EPH, me la descargo sistemáticamente todo los semestres desde hace 17 años y jamás pasó algo así. Ahí perdiste el empalme. Moreno en el Indec hizo un montón de cambios, frizó la publicación por dos años pero después se publicó todo. Estos datos en cambio no se publicaron más y no dieron ninguna explicación.