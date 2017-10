Lejos de las políticas universales

El primer candidato a concejal del Frente Justicialista, Roberto Sukerman, señaló ayer que vecinos de distintos barrios de la ciudad contaron que "llegan camiones con mercadería y el nombre de (Roy) López Molina", el actual diputado provincial que encabeza la lista de concejales de Cambiemos. El ex titular de la Ansés también le apuntó al oficialismo: "Cada uno hace clientelismo a su manera porque también los vecinos me plantean los aprietes del socialismo, diciéndoles en las reuniones que si quieren cloacas, pavimento y mejoras los van a tener que votar a ellos porque si no nadie se los va a hacer". Sukerman marcó diferencias con sus adversarios al indicar: "Reivindico que en nuestro gobierno, al haber generado una serie de políticas universales, terminamos con el clientelismo".

A pocos días de la elección general, las denuncias a Cambiemos por clientelismo político se multiplican. La intendenta Mónica Fein y la concejala Verónica Irízar, quien aspira a renovar su banca, dijeron que la Nación entregó chapas, tirantes y colchones a familias del Cordón Ayacucho. "Habrá que determinar cuál fue el proceso que se utilizó para hacer la asistencia, hay que distinguir entre la asistencia del Estado y el clientelismo político", afirmó Sukerman.

El candidato del Frente Justicialista dijo que "en las Primarias pasó lo mismo. Cuando uno recorría los barrios no la nombraban a Anita (Martínez) repartiendo bolsones, lo nombraban a Roy. Está claro que el Ministerio de Desarrollo Social lo manejan Paco Orell, que es un hombre de Federico Angelini y de López Molina porque formó parte de esa lista. El clientelismo se hizo desde ahí, se hizo en la Primaria y ahora".

Sukerman aclaró que no vio personalmente las entregas que denuncian los vecinos, pero se lo cuentan en los barrios. "Vienen con los camiones y entran a bajar mercadería, colchones, chapas, tirantes, frazadas, cocinas, heladeras, plata. Me llegaron a decir que bajaban con camiones refrigerados con chorizos, carne", describió el ex edil. "No se puede tolerar el clientelismo. Son como los que te roban la billetera y te invitan a comer, generan hambre y después apelan al asistencialismo", agregó.