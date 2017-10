Un incendio provocado intencionalmente por un guardia de seguridad en una guardería del sudeste de Brasil dejó al menos cuatro niños y una profesora muertos y varios heridos, informó el Ministerio Público, en un episodio calificado como una “tragedia” por el presidente Michel Temer. El vigilante fue internado en gravísimo estado en el Hospital Regional de Janaúba, donde murió a las 15.30 (hora local).

Según Helton Ricardo Mendes, director asistencial de ese hospital, el guardia llegó al centro asistencial con el ciento por ciento del cuerpo quemado. Mendes contó también que algunos niños de entre 4 y 6 años fueron trasladados al Regional primero y luego derivados a hospitales en Montes Claros, Belo Horizonte y al Hospital Fundajan, en Janaúba, centro de referencia en UTI Neonatal y Pediátrica.

“Todos los heridos fueron traídos hacia aquí primero. Los fuimos estabilizando de acuerdo con la capacidad de nuestras instalaciones. Muchas personas están siendo transferidas a centros de mayor complejidad. Tenemos en este momento (ayer a primera hora de la tarde) 34 heridos por quemaduras y siguen llegando personas con quemaduras de vías aéreas por inhalación de humo”, dijo Mendes. Según el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, alrededor de 45 personas resultaron heridas en el incendio y la estampida que se provocó cuando intentaron alejarse del agresor. Siete de los heridos estaban en estado grave.

El fuego, ya controlado, se desató pasadas las 9 de la mañana en la guardería Gente Inocente, de Janaúba, una localidad de 70.000 habitantes a unos 600 km al norte de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.

“Esta mañana, cuatro niños y una profesora murieron quemados y otras personas fueron heridas cuando un vigilante de la guardería roció con alcohol a las víctimas y a sí mismo y prendió el fuego”, dijo el Ministerio Público de Minas Gerais en un escueto comunicado.

De acuerdo con medios locales, el hecho se registró en la guardería municipal de la ciudad y el guardia intentó inmolarse después de prender fuego a varios niños. Las autoridades informaron que otros 15 niños están internados como consecuencia de las heridas provocadas por el ataque.

La Policía Civil de Minas Gerais informó que envió agentes a la casa “del sospechoso y sus familiares” para intentar conseguir más informaciones y “aclarar las causas que motivaron el crimen”.

De acuerdo con la alcaldía de Janaúba, Damião Soares dos Santos, de 50 años, trabajaba desde 2008 como guardia de seguridad y no hay ni apercibimientos ni llamadas de atención en su legajo y no tuvo ningún problema laboral. Todavía no se sabe el motivo que lo llevó a cometer el crimen.

Dos Santos había vuelto de las vacaciones y estaba de licencia médica. En la mañana de ayer, fue a la guardería y llamó a una de las profesoras. Según los testigos, la docente creyó que el vigilante estaba llevando un certificado médico y se acercó sin temer nada. La alcaldía de Janaúba decretó siete días de luto.