Abusos en dos jardines de infantes

Padres de dos jardines de infantes públicos de la Ciudad de Buenos Aires denunciaron por haber abusado sexualmente de menores a un profesor de gimnasia de 28 años, quien se encuentra prófugo desde el 21 de septiembre, cuando fue allanado su domicilio, aunque el caso se difundió ayer.

La primera denuncia fue radicada el 20 de septiembre, después de que una niña de sala de 4 del Jardín N°2 del Distrito Escolar 18, de Versalles (donde el profesor acusado hacía una suplencia), fuera atendida en el Hospital Vélez Sarsfield, al que había sido llevada por su madre tras advertir signos de abuso.

Por su parte, F., madre de dos niñas que van a sala de 4 y 5 en el jardín Nº1 “República Argentina” (Distrito Escolar 18) de Monte Castro, donde el acusado es profesor titular del turno mañana y tarde, contó que fue citada por una docente el viernes 22 porque “mi hija menor lloraba todos los días en la escuela y no se quería quedar”. “La maestra me comentó que el docente no iba desde el día anterior ‘porque está con un asunto personal’”, señaló la mujer, y detalló que “el lunes 25 nos piden que nos quedemos para una reunión. Allí nos informan que el profesor de gimnasia había sido apartado del cargo aunque no nos indican el motivo”.

El viernes 29, F. se enteró de la denuncia del 20 contra el profesor, a partir de lo cual comenzó a dialogar con sus hijas. “La más chica se angustió mucho cuando le pregunté a qué jugaban con el profe. Y me dijo que ella no quería ir al colegio por él”, describió la mujer. A partir de ese momento la pequeña refirió situaciones concretas con nombres de juegos específicos que “no le gustaban”, lo que fue repetido por su hija de cinco años, y reiterado por otros nenes y nenas del jardín de infantes en los días siguientes.

“El sábado 30 nos acercamos con otra mamá a la comisaría 43 para hacer la denuncia. Cuando estábamos allí llegaron otros dos padres del jardín a denunciar también. El lunes nos acercamos a la escuela y no encontramos ninguna contención. En todo momento los directivos y las maestras aseguraron que ‘los niños nunca están solos en las clases especiales’”, aseguró F.

Aunque no confirmaron la cantidad de denuncias presentadas, fuentes judiciales señalaron que hay más de una y que las que tramitaban en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N°63 fueron remitidas al Juzgado Nº 49.

“El caso está en manos de la Justicia. El Ministerio de Educación informó al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es el organismo que vela por los derechos de los chicos”, dijo una fuente del gobierno porteño, que confirmó que el docente fue apartado del cargo.