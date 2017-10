ALERTA EN  LA PLATA

Esta semana el Hospital de Niños de La Plata le negó a Gonzalo, un chico trans de 12 años, el tratamiento hormonal, un derecho consagrado por el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género. “Acá no los vamos a atender”, fue sin más explicaciones la respuesta de las autoridades del Hospital a la mamá y al papá de Santiago. “Este tipo de situaciones nos preocupan –dijo Claudia Vázquez Haro de OTRANS–, no solamente este acto discriminatorio en sí, sino la cadena de hechos de estas características que se vinieron dando este año. Nos han llegado a OTRANS este año varias denuncias de padres de niños y niñas trans a los que este hospital les ha negado el tratamiento de sus hijxs. Muchas de esas denuncias no se hacen públicas pero nosotras venimos constatando que van en ascenso. Así que esta es sólo la punta de iceberg. Además no se trata de un médico, sino de las autoridades del hospital. En muchos casos se trata de familias que no son de La Plata. Viajan desde otras provincias para encontrarse con este tipo de tratos”. Vázquez Haro relató también que mientras la denuncia avanza, OTRANS ya está gestionando las hormonas para Gonzalo a través del Ministerio de Desarrollo Social y que se pedirán informes al hospital sobre este tema.