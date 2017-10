HACETE LA MAMOGRAFÍA, MUCHACHA

El 60 por ciento de las mujeres mayores de 40 años se realiza la mamografía todos los años, pero el 40 por ciento restante saltea un estudio de prevención indispensable para la detección temprana de una enfermedad curable si es tratada a tiempo. Por eso, la Fundación AVON presentó la campaña “Ponele el pecho. Hacete la mamografía”, en el comienzo de octubre, que es el Mes Internacional de la lucha contra el Cáncer de Mama, para empoderar a las mujeres en el cuidado de su salud y que no posterguen, por trabajo doméstico, cuidados o agendas laborales, su propio cuerpo.

Cuatro de cada diez argentinas no se realiza, todos los años, el estudio, a pesar que en el 90 por ciento de los casos el cáncer de mama es curable. Y tres de cada diez argentinas no visitan al ginecólogo/a, al menos, una vez al año. Pero, además, en muchos casos, el servicio de salud desalienta una atención integral, ya que cuatro de cada diez pacientes cuentan que el o la ginecóloga no les realiza revisión mamaria una vez al año. La falta de prevención cuesta vidas: en Argentina mueren, anualmente, 5.600 mujeres por esta enfermedad, según cifras del Instituto Nacional de Cáncer. En una encuesta realizada por AVON se mostró que solo el dos por ciento de las mujeres conoce los diez síntomas más importantes y que más de la mitad de la población femenina admite tener un motivo para no ir al médico. Además, por ejemplo, el 41 por ciento desconoce que realizar actividad física reduce el riesgo de contraer cáncer de mama. “Todavía hay muchísimas mujeres que no saben a qué deben prestar atención o qué hacer cuando se trata de la salud del cuerpo, de sus mamas. Sin embargo, estamos convencidos de que podemos cambiarlo”, subrayó Susana Casabé, Directora de Comunicación para el Grupo de Mercados Sur de AVON.