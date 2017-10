Asumió solo todas las culpas

"Estamos en un momento difícil, me da vergüenza ver a Central en la tabla de posiciones", asumió Paolo Montero. El entrenador de Central ensayó ayer una autocrítica cruda del presente que atraviesa el equipo y aclaró las razones de su continuidad: "Me quedo porque tengo confianza en este plantel", recalcó. Aunque el equipo deberá responderle con un buen resultado el próximo sábado ante Argentinos para aclarar el ambiente de trabajo en Arroyito. "No me puedo quedar con un torneo de cinco partidos (por Copa Argentina) y salir último en la Superliga, si pienso así me tendría que ir", consideró.

Montero planteó su salida de Central luego de la derrota ante Banfield. El triunfo frente a Boca en Copa Argentina quitó el tema de las conversaciones entre dirigentes pero la caída frente a San Martín de San Juan volvió a dejar al entrenador auriazul en el centro del debate. El propio Montero se hizo cargo ayer de su situación al frente del equipo y asumió responsabilidades: "Es un momento difícil, me da vergüenza mirar la tabla de posiciones. Estoy acá es por la confianza de los jugadores, si yo siento de que no hay más confianza me tengo que ir. Y por cómo se están entrenando los jugadores, estoy convencido que la situación se va a revertir", analizó Montero.

Central suma tres puntos en la Superliga, está entre los tres últimos de la tabla, y no alcanza con ver al club en cuartos de final de Copa Argentina para sostener el trabajo del entrenador uruguayo. Montero necesita un triunfo el sábado que viene ante Argentinos. Allí se pondrá en juego su continuidad. "Es fútbol y no quiero ser un peso para nadie, lo más justo es que si hay un inconveniente, se vaya un técnico", aceptó.

Con resultados y actuaciones que no satisfacen, la atención se centra en los juveniles y algunos de los ellos asumirán protagonismo. "Los juveniles vienen creciendo, pero es mucho mejor que jueguen cuando el equipo viene bien. Marcelo Ortiz y Elías Gómez vienen entrenando bien", adelantó Montero.

En la práctica de ayer el técnico paró una alineación que mostró los ingresos de Ortiz y Gómez por los suspendidos Alfonso Parot y Fernando Tobio. La alineación fue con Rodríguez; Ferrari, Leguizamón, Ortiz, Gómez; Martínez, Romero, Colman, Gil; Carrizo; Zampedri. Aunque para recibir a Argentinos estará disponible Marco Ruben, según anticipó Montero, por lo cual Romero o Carrizo dejará el equipo para permitir el ingreso del goleador.

"Creo que nos equivocamos en el último pase, no sé si nos apresuramos o tomamos malas decisiones pero podemos generar más. Tenemos mentalidad positiva y a pesar de las derrotas duras la mentalidad es ganadora y buscamos revertir la situación. No puede haber un cambio tan grande de un partido a otro (por la derrota ante Banfield y el triunfo frente a Boca). El equipo tiene dos caras y tenemos que ver cual es la nuestra. Tiene que ser la misma que contra Boca. Nos tenemos que convencer de que el próximo partido hay que ganar", analizó el conductor auriazul. "En este momento no podemos pensar en la Copa Argentina. Ahora hay que apuntar al partido con Argentinos Juniors", agregó por último Montero.

Central jugará por Copa Argentina en cuartos de final ante Godoy Cruz. La fecha elegida por la organización es el miércoles 25 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La confirmación se conocerá la semana próxima, dado que está sujeta a acuerdo entre los clubes y autorización de la Asociación del Fútbol Argentino.