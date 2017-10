La Selección argentina, que el próximo martes se jugará en Quito sus chances de clasificarse a Rusia 2018 frente a Ecuador, retomó las prácticas tras el empate sin goles ante Perú. El delantero Mauro Icardi participó del ensayo que hicieron los que fueron suplentes, mientras que quienes jugaron todo el partido el último jueves hicieron trabajos regenerativos. El único ausente fue el mediocampista de Boca Fernando Gago, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la pierna derecha, será operado la semana próxima y afrontará una rehabilitación que le demandará entre seis y ocho meses (ver aparte). Al término del entrenamiento matutino, el técnico Jorge Sampaoli decidió darles la tarde libre a todos los jugadores, pero el capitán Lionel Messi y el subcapitán Javier Mascherano se quedaron concentrados en el predio de Ezeiza.

Por la mañana, el seleccionado hizo trabajos con dos formaciones, una integrada por Guzmán; Salvio, Mamanna, Casco, Paredes, Pablo Pérez, Acosta, Dybala, Angel Di María, Icardi y dos juveniles. En el otro equipo estuvieron Marchesín, Fazio, Enzo Pérez y ocho sparrings.

Icardi arrastra una molestia muscular y por esa razón no fue tenido en cuenta ante los peruanos. En el cuerpo técnico no lo ven bien y al parecer aún no se habría adaptado al equipo, por lo que la duda pasa por apurar los tiempos o no para saber si el capitán del Inter de Italia podrá ingresar al equipo desde el inicio, o ser una alternativa para Darío Benedetto, quien no estuvo acertado en La Boca.

La necesidad de Argentina de sacar un buen resultado hizo que, pese a que Sampaoli diera la tarde libre a todo el plantel, Messi y Mascherano, sus dos referentes, optaran por quedarse concentrados en el predio de Ezeiza, de cara al crucial partido en la altura de Quito.

Argentina hoy está sexto en la clasificación sudamericana, fuera de la zona de repechaje y de los cuatro puestos de acceso directo. El DT del seleccionado ecuatoriano, Jorge Célico, aseguró: “Soy argentino hasta la médula, pero quiero ganar el partido por la gente de Ecuador”.

La Selección vuelve a entrenar a puertas cerradas y mañana viajará a Guayaquil. El plantel se trasladará el martes a Quito para jugar con Ecuador, en el estadio Olímpico Atahualpa, el trascendental partido para el que fue designado el árbitro brasileño Anderson Daronco. En caso de no clasificarse al Mundial, la AFA sufrirá un perjuicio económico mínimo de 15 millones de dólares y el seleccionado nacional, último subcampeón del mundo, podría bajar su cachet al 50 por ciento.