“Señora ministra: usted no es bienvenida”. Patricia Bullrich miró y siguió caminando a la sede del Ministerio de Justicia en la Ex Esma. Un inmenso cartel desplegado por los trabajadores del Archivo Nacional de la Memoria replicaba la pregunta sin respuesta desde hace 66 días: “¿Dónde está Santiago Maldonado? Bullrich responsable”. Una cronista de la radio “La Imposible” se acercó a la ministra y le dijo: “Queremos hacerle una pregunta. Queremos saber: ¿dónde está Santiago Maldonado?”. Bullrich había ido a la Ex ESMA junto con el ministro de Justicia, Germán Garavano, para presentar la ley que crea un observatorio de Víctimas de Delitos.