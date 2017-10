El fantasma de Gerónimo “Momo” Venegas, en vida el principal socio de Mauricio Macri en el sindicalismo, amenaza al macrismo. El Presidente lo presentaba como modelo de gremialista pero el escándalo que se desató tras su muerte por la disputa de su familia por su supuesta fortuna no declarada complica la campaña que el Gobierno camufla detrás de la idea de terminar con “las mafias” en los gremios para avanzar contra los sindicalistas que tiene en la mira. “Están usando la plata de mi padre muerto en la campaña de Cambiemos”, denunció ahora María Eva Venegas y así comprometió directamente a la alianza oficialista en los presuntos negocios del fallecido líder del sindicato de los peones rurales.

María Eva Venegas es una de las seis hijas del Momo y fue la que arrojó la primera piedra del escándalo al denunciar tras su muerte que los “testaferros” de su padre se están quedando con su dinero y con los recursos de la Uatre. Al hacer público el hecho, la hija de Venegas aseguró estar “amenazada de muerte”, contó que prácticamente fue secuestrada e internada en una clínica en Necochea, de la que logró salir, y que gracias a que su padre fue “muy inteligente” hay una cifra incalculable para repartir entre sus herederos. “A nadie le conviene que se sepa de cuánto estamos hablando”, agregó la mujer, quien dijo que el dinero que le corresponde es tanto que “ni siquiera se puede calcular” y le apuntó a Carlos Arrieta, ex mano derecha de Venegas.

Las alarmas se encendieron en el oficialismo tras aquella primera aparición de María Eva Venegas, que volvió con el tema y complicó aún más a Cambiemos cuya imagen está fuertemente asociada a la del Momo. Ese vínculo quedó claramente reflejado en el discurso que Macri dio en la inauguración de la muestra de este año de la Sociedad Rural, al mes de la muerte del sindicalista. "Quiero arrancar homenajeando a ese gran batallador, batallador y creyente. Mi gran afecto y respeto al gran Momo Venegas”, dijo en un acto en el que se llevó sonrisas cómplices del titular del dueño de casa, Miguel Etchevehere, quien también recordó al gremialista como uno de los suyos.

“No tengo para comer mientras usan la herencia de mi padre en la campaña”, explicó María Eva Venegas en el programa Crónica Anunciada de FM La patriada. También reveló que habló “con el secretario de Macri antes de salir a hablar y me mandó con Triaca, quien no me atendió”.

La hija del Momo precisó que la herencia que le dejó su padre está siendo usada para financiar “la elección de la Costa con Marcos ‘Cotoco’ García”. Candidato de Cambiemos a intendente de ese partido bonaerense en 2015, García ocupa una banca en el Concejo Deliberante local que busca renovar en estas elecciones.

María Eva Venegas reiteró su denuncia de que los “administradores de los bienes se quieren quedar con todo” y aseguró estar “viviendo de plata prestada, no tengo para comer, porque no me devuelven la plata de mi padre”, tras lo cual lanzó una advertencia: “Tengo documentación y van a seguir saliendo nombres importantes a medida que yo no tenga respuestas.”

"Antes de morir, mi padre me pidió que salga a decir la verdad si no devolvían su plata. Hay mucho en juego, me pusieron un bozal legal para que no hable", declaró también la mujer, quien contó que fue “amenazada de muerte”. “Me dijeron que voy a aparecer en un zanjón, me vigilan la casa todo el tiempo por reclamar la herencia de mi padre”, detalló.