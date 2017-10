Un trabajador se acerca a su jefe luego de cobrar la mensualidad y le dice:

–Este cheque es por 200 pesos menos de lo que me corresponde.

El jefe lo mira un instante y le responde:

–Ya lo sé, pero el mes pasado le pagué 200 pesos de más y usted no dijo nada.

–Bueno, el mes pasado no quise dejarlo en evidencia porque un error lo puede cometer cualquiera, pero como parece que se le ha vuelto un hábito no me queda otra alternativa que llamarle la atención.