"Vamos cambiar porque así no podemos conseguir ningún triunfo", reconoció Fernando Zampedri (foto) . El goleador del Central en la Superliga reconoció las dificultades que tiene el equipo para encontrar su mejor nivel y mostró autocrítica, como el técnico Paolo Montero el pasado viernes. "Hay que trasladar al campo de juego lo que venimos hablando en los entrenamientos", afirmó el delentero.

"Vamos a buscar otra forma de jugar porque así no pudimos conseguir ningún triunfo y con el equipo que tenemos es lamentable", aceptó Zampedri. El delantero es el refuerzo más importante que contrató el club para la presente temporada y sus goles todavía no llevaron a Central a la victoria en la Superliga. "Los tres delanteros tenemos características diferentes (Marco Ruben y Germán Herrera, los otros dos), yo soy más de área. Pero fuera del entrenamiento también hablamos lo que nos parece a cada uno. Ahora hay que trasladar eso al campo de juego. Vamos a usar estos días para corregir los errores que venimos cometiendo, como en los segundos tiempos", analizó Zampedri. "No puede estar pasando esto de estar tantos partidos sin ganar, la prioridad es el partido que viene, hay que ganar", enfatizó el goleador.

El plantel de Central vuelve mañana a las prácticas. El sábado a las 14 los canayas reciben a Argentinos Juniors en el Gigante por la 6º fecha de la Superliga. "Lo más difícil es abrir el partido, y lo estamos haciendo, pero nos cuesta mantener la ventaja. Lo importante ahora es empezar a sumar de a tres. Ya tuvimos varios partidos que empezamos ganando (Colón, Temperley, San Martín de San Juan) y lo perdemos por nuestros errores", agregó Zampedri.