La situación de Weinstein

Lisa Bloom, la abogada del productor Harvey Weinstein, acusado por el diario The New York Times de haber protagonizado numerosos casos de acoso sexual durante décadas, admitió que su cliente actuó de forma inapropiada. “Esto es un patrón que ha ido sucediendo durante más de 30 años. Es como una guía sobre acoso sexual”, dijo George Stephanopoulos, presentador del programa Good Morning America, de ABC News. “Es asqueroso, sí”, replicó Bloom. “Yo estoy aquí como su consejera. No lo estoy defendiendo porque no existe ningún caso de acoso sexual. Estoy trabajando con un tipo que se ha comportado mal durante estos años, que está realmente arrepentido y que admite haber causado mucho daño”, manifestó.