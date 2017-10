En una conferencia de prensa luego del entrenamiento de su selección, Miranda, defensor de Inter de Milán, afirmó: "Por obligación, Brasil juega para ganar". Y agregó: "Yo quiero ganar siempre". Además, explicó: "Todo el tiempo tenemos que demostrar que merecemos ponernos esta camiseta y por eso siempre tenemos presión. La mejor forma de prepararse para el Mundial es ganando cada partido".

Brasil, ya clasificado al Mundial de Rusia, jugará el martes 10 de octubre a las 20:30 ante Chile en Sao Paulo, por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas. El partido tendrá una importancia trascendental, porque de su resultado y de los otros cuatro juegos que se disputarán al mismo tiempo, dependerá qué otras tres selecciones logren el acceso al torneo más importante a nivel países y cuál juega el repechaje ante Nueva Zelanda.

Si Brasil pierde con Chile, Argentina, histórico rival de la selección "verdeamarela", podría verse perjudicada en sus aspiraciones de clasificar y por eso, el juego está rodeado de suspicacias. En redes sociales, incluso, muchos hinchas brasileños manifestaron el deseo de que su país "entregue" el partido a "La Roja".

Consultado sobre un posible Mundial sin Lionel Messi, Miranda dijo: "No me preocupa eso, el foco es nuestra selección. Es natural: un Mundial sin Brasil, Argentina o Alemania pierde algo de su encanto, pero tenemos que estar concentrados en lo nuestro".

Gabriel Jesús, por su parte, manifestó: "Hace tres partidos que estamos clasificados y nunca cambiamos la forma de jugar. Somos Brasil y vamos a entrar a la cancha para vencer".

Respecto a la posibilidad de que Argentina quede afuera de la competencia, el delantero de Manchester City, de 20 años, expresó: "Si ellos están en esa situación, es asunto de ellos. Messi es uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol, pero nosotros tenemos que pensar en nuestro equipo".

En este momento, a una fecha de que terminen las eliminatorias sudamericanas, Brasil es el único equipo del continente que consiguió la clasificación al Mundial. Uruguay, Chile, Colombia, Perú, Argentina y Paraguay se disputarán, este martes, los tres lugares de acceso directo que restan y el cupo en el repechaje.

Los partidos que cerrarán la competición y definirán las posiciones serán: Brasil vs. Chile; Ecuador vs. Argentina; Perú vs. Colombia; Uruguay vs. Bolivia y Paraguay vs. Venezuela.