"Como todo justicialista, lo que hacemos es acompañar y sumarnos al apoyo en el territorio a todos nuestros candidatos locales", dijo el senador nacional Omar Perotti como para afirmar que nunca se mantuvo al margen, a pesar de los reclamos para que se pusiera al frente de la campaña política en Santa Fe. Cree que la clave del resultado electoral que tuvo el PJ en las PASO fue "la unidad que claramente construimos en el congreso partidario que determinó que las candidaturas se iban a dirimir por elecciones internas y así fue", dijo. Consultado sobre la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, Perotti aseguró que le hubiera gustado verla "después de ser dos veces presidenta de la Nación, acompañando un proceso de renovación y discusión dentro del peronismo". Criticó la polarización y está convencido de que esa "es una instancia que también vamos a superar los argentinos, para pasar a discutir proyectos en lugar de nombres".

El senador Perotti cree que la clave de todo el proceso que hizo el Frente Justiciasta es la unidad. "Acá hay algo que se definió hace tiempo, una estrategia del partido justicialista que fue la de competir para que internamente se resolvieran los candidatos. Eso se dio y la idea es seguir esa estrategia que ha sido positiva hasta aquí, que tiene el objetivo no solamente de juntar a todos los sectores del peronismo para esta elección sino también para el futuro". Y agregó además que en estos comicios "quedó muy claro que todos pusieron esfuerzo, que todos pusieron su apoyo detrás de uno u otro candidato para que se obtuviera el mejor resultado. Eso se dio y ahora como todo justicialista lo que hacemos es acompañar y además sumarnos a toda una tarea de elecciones locales. Elecciones tanto a nivel de concejales como de intendentes, doce intendencias son las que se eligen en la provincia. Por eso el acompañamiento y el compromiso territorial es el que tengo y por eso los estoy acompañando".

Sabe que es uno de los principales candidatos a gobernador para el 2019 y asegura que durante muchísimos años, "cuando el justicialismo tuvo una estrategia amplia y contenedora de todos los sectores sociales, fue gobierno, y fue gobierno durante muchos años, pero cuando la gente no nos sintió los mejores, no nos votó. Y yo creo que esa exigencia es la que siente el peronismo siempre: te exige presentar a los mejores para pelear la provincia y exige también que todos tomen conciencia -más allá de sus intereses individuales- de que los intereses de la gente están primero. Y allí es donde hay que centrar el mayor esfuerzo".

También opinó sobre el presente del oficialismo actual en la provincia y señaló que "existen en estos últimos años expectativas crecientes hacia la posibilidad de un cambio en la provincia. Y de un cambio no a favor del justicialismo sino a favor de la gente, porque las cosas en Santa Fe estoy seguro de que se pueden hacer distintas y estoy seguro de que se pueden hacer mejor".

En declaraciones al medio digital Entre Líneas Noticias (ETL), el senador nacional opinó además sobre la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. "A uno le hubiera gustado que después de haber sido dos veces presidenta de la Nación, hubiera sido parte de un proceso de renovación y de un proceso de discusión dentro del mismo justicialismo. Pero se tomaron otras definiciones, otras estrategias. Por eso creo que Santa Fe dio una lección importante en eso y la decisión del partido que preside Ricardo Olivera fue adecuada en un congreso partidario que marcó esas condiciones, más allá de que a alguno le haya gustado más un candidato que otro pero las diferencias, en un país que reclama institucionalidad, se tienen que resolver institucionalmente", dijo Perotti y agregó que "respetar lo que sucede en una instancia electoral interna es lo que corresponde y es lo que nos hace crecer".

Además señaló que circunstancialmente "a alguno le podrá gustar más el que ganó o no la interna, hay otros que a lo mejor todavía no vinieron pero estoy seguro de que el camino que se inició en ese congreso en definir que todos jueguen adentro, es el que marcó una instancia decisiva. Y va a ser beneficioso para el justicialismo, no me cabe duda. Y también me refiero a que debe ser beneficioso para todos los santafesinos. Se necesita una expresión muy amplia, muy contenedora donde cada santafesino sienta que ahí tiene la real expresión y defensa de los intereses".