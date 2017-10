El futuro de Massa

El candidato a senador por 1País Sergio Massa sostuvo que tiene “un trabajo común para adelante” con su adversario de Cumplir, Florencio Randazzo. Pero, de paso, aprovechó para cuestionarlo: “Hubiese sido sano que Florencio en el 2009 se fuera del gobierno y no se quedara hasta 2015”, indicó. “No me gustaría ver al justicialismo compitiendo con la izquierda a ver quién sale quinto”, advirtió en referencia a su contrincante. Según indican en el massismo, le ofrecieron a Randazzo competir en una interna y aquel se negó. El ex intendente de Tigre aseguró que buscará “construir una fuerza en el Congreso que defienda a los trabajadores, a la clase media y a las pymes”. “Debemos, después del 22 de octubre, pensar cómo construir la mejor oposición para la Argentina. La oposición necesita dejar de explicar las causas de los Tribunales para construir el futuro”, consideró.