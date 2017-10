La alcaldesa Colau pidió a Puidgemont que no se declare la independencia

"No dinamitemos puentes de diálogo"

24 horas antes de la comparecencia en el Parlamento, la alcaldesa de Barcelona instó al presidente del Gobierno de Cataluña a no precipitarse y pidió al presidente español Mariano Rajoy que no intervenga en la autonomía catalana. “Es la hora de construir puentes, no de dinamitarlos", sintetizó Colau.