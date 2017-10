La comunidad internacional no parece darle descanso al presidente Mauricio Macri. Además de las cautelares, advertencias y declaraciones que viene recibiendo de las Naciones Unidas, de la CIDH y de Amnistía Internacional, el presidente Mauricio Macri fue interpelado ayer por Bono, el líder de la banda U2. Como suelen hacer los mandatarios cuando viene una estrella de rock, Macri recibió al cantante entre sonrisas e intercambio de regalos (recibió un libro de un poeta irlandés). Bono, no obstante, le preguntó por el avance de la causa de Maldonado y también le habló sobre el sexismo en la educación. Según comentaron los adláteres de Macri, el encuentro fue muy cordial. El Gobierno usó la difusión del encuentro a su favor, dado que al salir, Bono contó: “Hablamos de Santiago Maldonado y sentí que el presidente está tomando el caso seriamente y como miembro de Amnesty Internacional eso me puso muy feliz”.

Si bien es costumbre de todos los presidentes recibir a las figuras internacionales del rock que vienen a la Argentina, en este caso los funcionarios destacaron que ya había existido una conversación previa con Bono en el Foro de Davos, donde había tenido como interlocutores al jefe de Gabinete, Marcos Peña y al secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. No casualmente, fueron los dos funcionarios que acompañaron a Macri junto con la responsable del G20, Natalia Zang. Bono también había tenido un encuentro previo con Macri en Nueva York, cuando el presidente asistió a la apertura de la Clinton Global Initiative.

Bono llegó a la Argentina para dar dos recitales en el marco de la gira “The Joshua Tree World Tour 2017” y visitó la Casa Rosada, donde se congregó un grupo de fans para saludarlo. El cantante pasó por los pasillos saludando a los empleados con los dedos en ve.

En principio, el encuentro estaba pensado para hablar de educación, pero el caso de Santiago Maldonado –que está teniendo más repercusión internacional de la que al Gobierno le gustaría– se coló en el encuentro. Tras la reunión con Macri, que duró unos 50 minutos, el cantante hizo un comentario con todas las fórmulas de cortesía del caso: “Hablamos de Santiago Maldonado y sentí que el Presidente está tomando el caso seriamente y como miembro de Amnesty Internacional eso me puso muy feliz”, sostuvo. Macri publicó esta declaración en su cuenta de Twitter e incluso fue título de un adelanto del comunicado oficial sobre el encuentro: en el Gobierno lo leyeron como un respaldo de Bono al presidente en el caso Maldonado. En el comunicado indicaron que Macri “explicó a Bono todas las acciones llevadas a cabo para dar con el paradero del joven y la tarea de permanente colaboración que el Gobierno está brindando a la Justicia para esclarecer la causa en la que se investiga su desaparición”. En privado, se arriesgaron a asegurar que Bono se quedó conforme con las explicaciones.

También hablaron sobre la educación. Según dijo Bono después: “Tuve una gran reunión con el presidente. Y digo ‘gran’ en el sentido de que cubrimos muchos temas. Hablamos de la educación, y específicamente de la educación de las mujeres. El presidente se sentará a la cabeza del encuentro del G-20 el año que viene. Y sabemos que la pobreza es sexista y sabemos que si tomás a las mujeres en serio y la educación de las mujeres en serio se puede progresar mucho. Estoy muy agradecido por cómo nos recibieron, por su tiempo y el que nos dio el Jefe de Gabinete”, sostuvo antes de salir a firmar autógrafos de los fans que lo esperaban contra las rejas de la Rosada.

Según el comunicado oficial, el cantante irlandés “elogió el compromiso del Jefe de Estado para convertir a la educación en una de las prioridades de la presidencia argentina del G20 y lo invitó a la próxima conferencia para obtener financiamiento que organizará la Alianza Global para la Educación (Global Partnership for Education), convocada por los presidentes de Francia y Senegal, Emmanuel Macron y Macky Sall, que se realizará en Dakar, Senegal, en febrero de 2018”. Los macristas agregaron que Bono comparó a Macri con Angela Merkel, de Alemania, y con Emmanuel Macrón, de Francia.

Desde el Gobierno insistieron en la buena onda con Bono e incluso informaron que piensan trabajar con la Fundación One, que él creó. Por último, Bono lo invitó a Macri a uno de sus recitales.