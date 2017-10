“Faltan dos semanas para que se realice el comicio y no recibimos respuesta”, aseguró ayer el candidato a senador por Unidad Ciudadana Jorge Taiana, aludiendo a las presentaciones realizadas por los apoderados de la fuerza ante la justicia para “garantizar la transparencia” de las elecciones del 22 de octubre. La agrupación política presentó las quejas luego del escandaloso escrutinio de las PASO, en las que se impuso por margen estrecho luego de que en un primer momento el oficialismo se adjudicara el triunfo.

“Queremos expresar nuestra severa preocupación ante la falta de respuesta del poder judicial y político a las presentaciones que realizamos para garantizar la transparencia del proceso electoral y evitar que vuelvan a producirse las manipulaciones del día 13 de agosto”, destacó Taiana apuntando a la lentitud de la justicia electoral y las autoridades políticas. En el Instituto Patria el ex canciller junto al también candidato Leopoldo Moreau y a los apoderados Graciana Peñafort, Gerónimo Ustarroz y Rodolfo Tailhade, apuntó que “faltan dos semanas para que se realice el comicio y no recibimos respuesta” y consideró que “el hecho es de particular trascendencia y seriedad para garantizar la mayor transparencia en el comicio”.

El escrutinio de las PASO del 12 de agosto se desarrolló de forma lenta. En UC denunció que hasta la medianoche la carga de los datos del escrutinio fue “direccionada”, por las autoridades del Correo Argentino, que estuvo a cargo de la operación bajo las órdenes del ministerio de Interior. Ante un resultado ajustado, cuando la tendencia daba a entender que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner terminaría superando al candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich, el conteo fue detenido.

“A un mes de haber realizado los pedidos no hemos obtenido ningún tipo de respuesta ni por la solicitud de la auditoria del software del escrutinio provisorio, ni por reclamo de apartamiento de la gendarmería del control de los comicios de la Provincia de Buenos Aires, ni tampoco por el pedido de apartamiento del máximo responsable del Correo Argentino en los comicios, Alejandro Tullio”, destacó Moreau, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Los abogados de Unidad Ciudadana presentaron el 4 de septiembre ante la justicia electoral una serie de reclamos y exigencias “tras la manipulación electoral sin precedentes” realizada en el escrutinio provisorio.

Graciana Peñafort también apuntó contra la gestión de Mauricio Macri y sus funcionarios al señalar que “de parte del gobierno hay una manipulación de los datos electorales que está contemplada como una estrategia política”. Agregó que “todos sabemos que hubo un problema en la carga de los telegramas, una enorme falta de rigurosidad y nos estamos enfrentando a las elecciones de octubre con el mismo esquema de trabajo, la misma fuerza de seguridad y el mismo software que ya demostró que falla”. Consideró que de no haber respuestas por parte del gobierno nacional y la justicia se estará frente a “comicios absolutamente poco transparentes”, por lo que instó “a todas las fuerzas políticas a que acompañen este pedido porque no es un pedido sólo para Unidad Ciudadana sino es un pedido de transparencia para todas las fuerzas políticas”. La abogada destacó que intentaron dialogar con el gobierno nacional y que ya habían realizado “múltiples tratativas pero no es un gobierno con el que sea fácil hablar”.

Finalmente el diputado Tailhade apuntó que el problema en el escrutinio del 13 de agosto “fue la manipulación de la carga y en ese sentido no van a hacer ninguna corrección. Lo que buscamos es auditar el software, no mirar de qué manera se carga”.