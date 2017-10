Messi se cargó la clasificación al Mundial sobre sus hombros. La Argentina empezó perdiendo en la altura de Quito a los 50 segundos con un gol de Romario Ibarra, pero frente a la peor pesadilla, Messi empató generó varias jugadas y a los 12 se encargó de empatarlo para devolver las esperanzas de clasificación. A los 20, tras robar la pelota en el borde del área grande, marcó su segundo gol del partido, que asegura el repechaje y puede resultar clasificación directa, según el resultado del resto de los partidos.

Para el partido decisivo, Sampaoli decidió realizar dos cambios en la mitad de la cancha respecto de los once titular que salieron a jugar en La Bombonera para el empate con Perú: Enzo Pérez por Banega y Salvio por el "Papu" Gómez. Los once serán: Romero, Mercado, Otamendi, Acuña, Mascherano, Salvio, Enzo Pérez, Biglia, Di María, Messi, Benedetto. Con esos once, la albiceleste juega con línea de tres, con Mascherano como central.

Por su lado, Ecuador alineará a Máximo Banguera; Pedro Velazco, Darío Aimar, Rober Arboleda y Cristian Ramírez; Renato Ibarra y Romario Ibarra; Jefferson Orejuela, Jefferson Intriago y José Ceballos; Roberto Ordoñez. Enner Valencia, una de las figuras del equipo ecuatoriano, no jugará por un dolor en la cintura.

Según como se den los resultados de esta última fecha de las Eliminatorias, la selección nacional podrá clasificar directamente en el tercer lugar, quedar en zona de repechaje para disputar la repesca frente a Nueva Zelanda el 6 y 14 de noviembre o despedirse del Mundial por primera vez desde México 1970.