Cines

ANNABELLE 2 2D

Con Alicia Vela Bailey y Miranda Otto. Dir: David F. Sandberg. SAM 13 años c/res.

Hoyts: Cast: a las 20.30 hs.

Showcase: Cast: 14.25, 20 hs. Sub: 22.25 hs; tras 01.20 hs.

BLADE RUNNER 2049

Con Ryan Gosling y Harrison Ford. Dir: Denis Villeneuve. SAM 13 años c/res.

Cía. Monumental: 2D cast: 13.30, 16.25, 19.20, 22.15 hs. 3D cast: 14.30, 17.40, 20.50 hs.

Hoyts: 2D cast: 22.20 hs; tras 00.30 hs. 3D cast: 12.30, 16 hs. 3D sub: 19.30, 23 hs.

Showcase: 2D cast: 15.45, 19 hs; tras 00.55 hs. 2D sub: 12.50, 16.05, 19.20, 22.35 hs. 3D cast: 13.10, 16.25 hs. 3D sub: 19.40, 22.55 hs.

Village: 2D cast: 15.30, 18.45, 22 hs; tras 01.15 hs. 2D sub: 13.15, 16.30, 19.45, 23 hs. 3D cast: 15, 18.15 hs. 3D sub: 21.30 hs; tras 00.45 hs. 4D cast: 16 hs. 4D sub: 19.15 hs.

DESEARAS AL HOMBRE DE TU HERMANA 2D

Con Carolina Ardohain y Guilherme Winter. Dir: Diego Kaplan. SAM 18 años.

Cía. Monumental: 13.45, 15.35, 17.30, 19.15, 20.10, 21, 22, 22.45 hs.

Cines Del Centro: 15.10, 17.10, 19.10, 22 hs.

Hoyts: 12.20, 13, 14.40, 17, *18, 20, 22.15, 23 (*cancelada lun 9 y mar 10/10) hs; tras 01.15 hs.

Showcase: 12, 12.30, 14.05, 14.35, 16.40, 18.10, 18.45, 20.15, 20.50, 22.20, 22.55 hs; tras 00.35, 01.05 hs.

Village: 14.30, 16.45, 19, 20, 21.15, 22.15, 23.20 hs; tras 00.30, 01.30 hs.

EL FUTBOL O YO 2D

Con Adrián Suar y Julieta Díaz. Dir: Marcos Carnevale. ATP c/res.

Showcase: 17.15, 22.05 hs.

Village: 20.30 hs.

EL ORIGEN DEL TERROR EN AMITYVILLE 2D

Con Pascale Hutton y Jodelle Ferland. Dir: Sheldon Wilson. SAM 16 años.

Cía. Monumental: Cast: 13.50, 15.40, 17.30, 19.15, 21, 22.50 hs.

Hoyts: Sub: 20.40, 22.50 hs; tras 01.00 hs.

Showcase: Cast: 12.10, 16.10 hs. Sub: 22.45 hs; tras 01.15 hs.

Village: Cast: 21 hs. Sub: 23 hs; tras 01.15 hs.

EMOJI, LA PELICULA

Animación. Dir: Tony Leondis. Cast. ATP.

Showcase: 2D: 12.05, 16.55 hs.

Village: 2D: 13.30, 15.30, 17.30 hs.

IT 2D

Con Bill Skarsgard y Jaeden Lieberher. Dir: Andy Muschietti. SAM 16 años.

Cía. Monumental: Cast: 14, 14.50, 16.30, 17.25, 19, 20, 21.30, 22.30 hs. Hoyts: Cast: 12.40, 15.40, *18.40, 21.40 (*cancelada lun 9 y mar 10/10) hs; tras 00.40 hs. Sub: 14.10, 17.10, *20.10, 23.10 (*cancelada mar 10/10) hs. XD cast: 13.30, 16.30, 19.35, 22.30 hs.

Showcase: Cast: 13.10, 14.10, 16.20, 17, 19.10, *19.50, 22, 22.40 (*cancelada mar 10/10) hs; tras 00.50, 01.30 hs. Sub: 14.30, 17.20, 19.30, 20.10, 22.20, 23 hs; tras 01.10 hs.

Village: Cast: 13, 14.30, 16, 17.30, 18.30, 19, 20.30, 21.30, 22, 23.20 hs; tras 00.15, 00.45 hs. Sub: 19.30, 22.20, 22.50 hs; tras 01.10, 01.35 hs. 4D cast: 13 hs; tras 01.20 hs. 4D sub: 22.30 hs.

LA ESTAFA DE LOS LOGAN 2D

Con Channing Tatum y Adam Driver. Dir: Steven Soderbergh. Sub. SAM 13 años.

Hoyts: 15.20 hs.

Showcase: 12, 13.15, 22.15 hs.

LEGO NINJAGO 2D

Animación. Dir: Charlie Bean y Paul Fisher. Cast. ATP.

Cía. Monumental: 14, 15.55, 17.50 hs.

Hoyts: 12.40, 15, 17.20 hs.

Showcase: 12.05, 14.15, 16.25, 18.35 hs.

Village: 14, 16.15 hs.

LOCOS POR LAS NUECES 2D

Animación. Dir: Cal Brunker. Cast. ATP.

Showcase: 12, 14, 16 hs.

Village: 13, 15, 17 hs.

LOS QUE AMAN ODIAN 2D

Con Guillermo Francella y Luisana Lopilato. Dir: Alejandro Maci. SAM 13 años c/res.

Cía. Monumental: 19.50, 21.50 hs.

Showcase: 18, 20.20 hs.

MADRE! 2D

Con Jennifer Lawrence y Javier Bardem. Dir: Darren Aronofsky. SAM 13 años c/res.

Showcase: Sub: 23 hs; tras 01.35 hs.

MI PEQUEÑO PONY 2D

Animación. Dir: Jayson Thiessen. Cast. ATP.

Cía. Monumental: 14.10, 16.10, 18.10 hs.

Hoyts: 12.50, 15.30, 18.10 hs.

Showcase: 12.20, 14.40, 17.05, 20.45 hs.

Village: 13, 13.45, 15.15, 16, 17.45, 18.15 hs.

TIGRE 2D

Con Marilú Marini. Dir: Silvina Schnicer y Ulises Porra. SAM 18 años.

Village: 19 hs.

UN BELLO SOL INTERIOR 2D

Con Juliette Binoche y Gérard Depardieu. Dir: Claire Denis.

Cines Del Centro: 15.15, 17.30, 19.25, 21.30 hs.

YO SOY ASI, TITA DE BUENOS AIRES 2D

Con Mercedes Funes y Damián de Santo. Dir: Teresa Constantini. SAM 13 años c/res.

Cía. Monumental: 13.40, 15.45, 17.50, 20, 22.10 hs.

Cines Del Centro: 15.05, 17.25, 19.45, 22.05 hs.

Hoyts: 14, 16.40, 19.20, 22 hs; tras 00.50 hs.

Showcase: 12.10, 14.50, 17.25, 19.55, 22.30 hs; tras 01.00 hs.

Village: 15, 17.30, 20, 22.30 hs; tras 01.00 hs.

ZAMA 2D

Con Daniel Giménez Cacho y Juan Minujín. Dir: Lucrecia Martel. SAM 13 años c/res.

Cines Del Centro: 15, 17.15, 19.30, 21.45 hs.

Hoyts: 19.45 hs.

Showcase: 12.20, 14.45, 19.35 hs.

Para tener en cuenta

ARTEON ESPACIO DE ARTE

Sarmiento 778, Gal. El Patio, PA. Tel: 426‑8841.

CIA. MONUMENTAL

San Martín 993/99. www.complejomonumental.com.ar. Trasnoche únicamente días sábados.

CINE LUMIERE

Vélez Sarsfield 1027. Tel: 480‑4816.

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1. Tel: 445‑1460.

HOYTS

Portal Rosario Shopping. Trasnoche vie y sáb.

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501. Tel: 436‑0999 (inf.) y 436‑0500 (vta). Las funciones de trasnoche son los días viernes, sábados y víspera de feriado.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856. Tel: 516‑1111. Reservas al 0810‑0810‑2463. Tras vie, sáb.

Música

AUDITORIO FUNDACION

Mitre 754. Tel: 4483068.

Zucchero. Mar 17 oct, 21 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Joaquín Sabina presentará Lo niego todo . Mié 8 nov, 21 hs. Ent a la vta en www.turboentrada.com.ar y en sucursales.

Teatro

JARDIN DEL TAO

Laprida 559.

Mostra, teatro aéreo. Coord en dir: Lautaro Lamas. Res al 3462 15674934. Sáb 21 y 28, 20.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Todas tus rayuelas. Con Hugo Arana, Esteban Meloni y elenco. Dir: Andrés Bazzalo. Sáb 28, 21 hs.

LA NAVE

San Lorenzo 1383.

Historias mínimas. Teatro breve, 3 obras distintas cada noche. Vie y sáb oct, 21 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Glamorée Cirkus Homenaje a Michael Jackson. Idea y dir: Pecky Land. Sáb 14 oct, 21 hs.

TEATRO DE LA MANZANA

San Juan 1950.

Divinos siervos. Dir: Magalí Eguiluz. Res al 155088567. Vie, 22 hs.

TEATRO ODISEO

San Lorenzo 1329. Res al 153 650928.

Rubén Pagura presentará vie oct, 21 hs. 13: La suerte del pescador (El viejo y el mar) . 27: Memorias de un juglar.

Maté a un tipo. Dir: Walter Operto. Ent $ 150. Sáb oct, 22 hs.

Una mujer inquietante. Dir: Walter Operto. Sáb 21 y 28, 20 hs.

Para niños

C.C. FISHERTON

Wilde y Morrison.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos y Moronao. Sábs a las 16 hs. No se suspende por lluvia.

COMPLEJO ASTRONOMICO MUNICIPAL

Parque Urquiza.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos. Sábs a las 16 hs. No se suspende por lluvia.

CUATRO PLAZAS

Pcias. Unidas y Mendoza.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos. Doms a las 16 hs. No se suspende por lluvia.

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 20.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848.

Mar a vie de 9 a 17 hs; sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $ 20.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 449‑6510.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $ 20.

MUSEO DE LA CIUDAD

Bv. Oroño 2300.

Ciclo de Títeres con Buen y Mal Tiempo. Org. Titiriteros Rosarinos. Doms a las 11 hs. No se suspende por lluvia.