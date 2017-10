El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista publicada ayer que no cree que su secretario de Estado, Rex Tillerson (foto), lo haya llamado “idiota” e insinuó que saldría vencedor si se comparan sus coeficientes intelectuales. “Tendremos que comparar los coeficientes de inteligencia. Y puedo decirte quién va a ganar”, dijo el magnate durante una entrevista con la revista Forbes. “Creo que es una noticia falsa”, dijo el presidente acerca de una información de la cadena NBC que asegura que Tillerson llamó en privado “idiota” a Trump después de reunirse el 20 de julio en el Pentágono con miembros del equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca. Luego, en declaraciones a los periodistas al recibir en el Despacho Oval al ex secretario de Estado Henry Kissinger, Trump respondió afirmativamente a la pregunta de si sigue teniendo confianza en Tillerson, y negó que sus comentarios hayan minado la autoridad de su secretario de Estado. “No, no socavé a nadie. No creo en socavar a la gente”, aseguró. Más tarde, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que Trump estaba bromeando cuando hizo el comentario sobre el coeficiente intelectual, y que tiene “una confianza del 100 por ciento en su secretario de Estado”.”Trump nunca insinuó que el secretario de Estado no es inteligente. Hizo una broma, no es nada más que eso”, dijo Sanders en su conferencia de prensa diaria, en la que instó a los periodistas a “desarrollar un sentido del humor”.