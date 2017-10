“Pasamos de estar internados en terapia intensiva a estar festejando en una pileta con champagne”, bromeó ya relajado Luis Galli, CEO de Noblex, tras la clasificación de la Selección en el Mundial de Rusia 2018. La empresa había apostado a una arriesgada campaña de marketing para promocionar su nuevo televisor: si la Argentina no iba a Rusia, la marca devolvía el valor de la TV de 50 pulgadas y el enorme LCD pasaba a ser un regalo. Eso hubiera significado la pérdida de un millón de dólares para la empresa.

“La promoción explotó después de la derrota frente a Venezuela. Antes era una promoción más pero a medida que se fue alejando la probabilidad de clasificar de la Argentina fue explotando más. Y ahí ya no nos podíamos quedar en el medio. ¿Cómo es? ¿Bancás a la Selección a medias o la bancás a full?”, contó Galli a la Metro, sobre cómo fue tomar la decisión de seguir o no con la campaña.

Según el CEO, los accionistas del grupo empresario miraban con recelo la oferta. “Mirá que no están jugando bien, los muchachos no la meten”, decían en las reuniones de directorio. “Fueron casi mil televisores que tendríamos que haber regalado si no clasificábamos. Significaba un costo para la empresa de un millón de dólares. Cómo mínimo, yo tenía que renunciar”, dijo Galli.

Gallí contó además que después del partido contra Venezuela alrededor de siete mil usuarios intentaron comprar el televisor en promoción y que ayer, en los primeros minutos del partido, cuando la Argentina perdía 1 a 0, más de 24 mil personas entraron al sitio.

En las redes sociales, los usuarios bromearon con el estrés vivido por Galli y toda la compañía durante el minuto a minuto del partido.

