En consonancia con las declaraciones de su predecesor, la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, respondió las acusaciones de la gobernadora bonaerense y confirmó que en su municipio las “mafias de Mauricio Macri y Vidal quieren hacer un gran negocio inmobiliario para sus amigos” con la mudanza del Mercado de Hacienda de Liniers a un predio de La Matanza. “Son pactos que se hicieron hace un año atrás, en secreto, cuando se firmó el convenio de traslado entre Macri, Vidal y Larreta”, denunció la dirigente bonaerense en diálogo con la AM 750.

Para Magario, Vidal “habla todo el tiempo del combate a las mafias pero vive atentando contra el pueblo”. “Nos vienen a echar la culpa a nosotros de ser mafiosos, cuando la mafia la tienen ellos y no la combaten”, insistió al responder a las críticas de la gobernadora contra dirigentes de Unidad Ciudadana y funcionarios de la gestión anterior.

Al detallar el “meganegocio inmobiliario” que había denunciado hace dos días el ex intendente del distrito, Fernando Espinoza, Magario contó que “todo se decidió el 7 de octubre del año pasado” y resaltó que se trata de un negocio “que les va a dejar mucho dinero a sus amigos”. Según relató, en ningún momento el Ejecutivo bonaerense se comunicó con el municipio para informar acerca del proyecto y ella se enteró por los medios. “Evidentemente buscan amedrentar a La Matanza de forma permanente, no solo dejándola sin obras, no haciendo inversiones, sino además haciendo cosas en secreto que no corresponden", añadió.

La intendenta explicó que el traslado del mercado “no aportaría ni un solo peso a la Ciudad” y que por el contrario “sería de un alto impacto ambiental contaminante”, sobre todo de las napas de agua, además de los desechos de 1 millón y medio de vacas por año que deberán tolerar los vecinos. “Todo el deterioro lo tendría que pagar el pueblo de La Matanza, con lo cual no nos trae ningún beneficio”, se quejó Magario.

En otro pasaje de la entrevista, recordó que el actual director de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia, “un hombre de extrema confianza de Vidal”, reconoció que en las comisarías de Buenos Aires se recaudaban 500 mil pesos por mes. "¿Si está combatiendo las mafias, si su hombre de confianza tiene esos datos, ¿por qué no se llevan preso a nadie de su propio cuerpo?", preguntó Magario.