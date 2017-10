#Pantallazos

La expo de documentales DocBuenos Aires contará con invitados internacionales y estrenos argentinos como La intimidad, de Andrés Perugini, o Trilogía del lago helado, de Gustavo Fontán, (12 al 18/10, docbsas.com.ar). El documental Caja negra: el mito del voto electrónico, sobre democracia y tongos virtuales, de Fundación Vía Libre, Un Viaje Cine y Quilomba!, estrenará el 12/10 (cajanegra.cc). Además, los chubutenses Falsa Cubana proyectarán su DVD En vivo en el Cine Hoyts del Abasto (12/10), y hay dos documentales musicales más en Netflix: Welcome to my Life, sobre el rap-reggaetonero Chris Brown, y Five Foot Two, íntimo y juguetón sobre Lady Gaga.

#FestivalipsisAhora!

Ricardo Iorio, Salta La Banca, Los Twist y Héctor Starc no tocarán en el regreso del B.A.Rock, pese a que habían sido anunciados: el festival porteño tendrá como cabezas de cartel en el Malvinas Argentinas a La Vela Puerca y Las Pelotas (14/10), Babasónicos y León Gieco (15/10) y Fito Páez y Pastillas del Abuelo (16/10). Por su parte, el Club Media Fest mezclará youtubers y social artists como Mangel, El Rubius, Pedro Peligro, Mafe Méndez, Romina Dinamita y más (14/10, La Rural). Y el barrialísimo Festival Rock ‘N Roll Tour juntará a Heroicos Sobrevivientes, Barrios Bajos y Barrio Viejo (13/10, Vorterix).

#LeaLibrosNoLeaBasura

En ocasión del que hubiera sido un nuevo cumpleaños de Korneta Suárez, el mítico compositor de Los Gardelitos, el periodista Juan Mendoza presentará Rock Sudaka, su biografía de Korneta, con música y videos de la banda (13/10, Mvseo Rock, gratis). Además, Cerati, conversaciones íntimas, del periodista musical Gustavo Bove, fue el primer libro de rock declarado de interés cultural por el gobierno porteño, en una ceremonia realizada el pasado martes. Y sigue abierta la convocatoria Radar Literatura, del C.C. Recoleta, para escritores sub 30.

#AduanaParalela

El guitar-hero yanqui-nigeriano Tosin Abasi, fundador de Animals As Leaders, dará clínica de guitarra en Niceto Club Lado B (15/10); los bluseros estadounidenses Scott Henderson (12 y 13/10) y Jimmy Burns (18/10) pelarán viola en Bebop Club; y en bandeja, habrá pinchazos del holandés Armin Van Buuren (13/10, Mandarine Park) y de los egipcios Aly & Fila (14/10, Crobar).

#CualquieraPuedeGooglear

El Encuentro de Orquestas Juveniles reunirá 50 orquestas, 20 coros y bailarines folclóricos de todo el país, con entrada libre, participación de Gustavo Santaolalla y reunión de instrumentos musicales para donar (14 y 15/10 en Facultad de Derecho, cierre sinfónico-coral el 16/10 en el Luna Park). Click escolarizado. Divididos dará un concierto para menores de 18, que deberán asistir acompañados por un mayor, el 15/10 en El Teatro. Click ATP. La Kustom Art convocó a tuneadores de autos y motos para participar en la juntada tuerca del 18 y 19/11 en el Centro Miguelete. Click fierrero. La muestra de artes decorativas y arquitectura vintage BArt Nouveau reunirá escenificaciones, pinturas, joyas y fotos de Mauro Bensaker, Pablo Lasso, Luchi Szerman, Andrea Ferrando y Marina Paula Chapot (hasta el 29/10, C.C. Borges). Click, juez.

#HayTablas

Situación de padres, hijo y fiesta para Trilogía de la Columna Durruti, de Emilio García Wehbi (15/10, Centro de las Artes UNSAM). Situación de depresión, ira y espíritu navideño para Angá Rodolfo, de Matías Gómez (lunes, Teatro La Lunares). Situación de filmación porno, interior argentino y enfermedades terminales para Todo tendría sentido si no existiera la muerte, de Mariano Tenconi Blanco (12 y 13/10, Fidae). Y situación de amigos, rock y recital para Esta es mi sombra (y ella también se ve), del Grupo Teatral Nos|otres (domingos, G104). Encima, siguen al menos hasta fines de noviembre las funciones de las ocho obras de la Bienal Arte Joven Buenos Aires.

#Ciclodelia

Manija Cósmica es el ciclo autogestionado de metal emergente con muestras de fotos, feria, sorteos y doble noche suburbana, con Melofrenia, Taenia, ProAgression, Resurrección Agonizante, Smoulder Corpse y los cordobeses GTX (13/10, Zadar Club, Wilde) y con Del Infierno, Sidget, Innerte, Transmutar y El elefante del Mar Negro (14/10, Club Tucumán, Quilmes). Y el ciclo Música Experimental de Cámara presentará show lumínico y estrenos de Luciano Vitale, Gabriela Areal, Tomás Cabado y Emiliano Salvatore (12/10, Centro Nacional de la Música, gratis).

#AltaTemporada

¡Series para todos! Si sos veloz, la cuarta de The Flash (12/10, Warner Channel). Si te caben los perfiles psicológicos de asesinos, el debut de Mindhunter, de David Fincher (13/10, Netflix). Si flasheás con las teorías holísticas, la segunda de Dirk Gently’s Holistic Detective Agency, con Elijah Wood (14/10, BBC America). Si estás para flechazos, la sexta de Arrow (17/10, Warner Channel). Si te encienden los secretos de estado, almacenes y las conspiraciones sci-fi, la cuarta de Warehouse 13 (15/10, SyFy). Y si te van los vinilos y las anécdotas rockers, la tercera de Vinílico, con invitados como Lula Bertoldi, Corvata y Fabián Von Quintiero (Vorterix.com).

#FestivalipsisLuego!

Sónar Buenos Aires anunció su congreso-colectora Sónar + D, de tecnología y creatividad digital, en paralelo a los conciertos de Sigur Rós, los alemanes Trentemoller, el californiano Nosaj Thing y anfitriones como Emisor (26/11, Tecnópolis). La cubana Camila Cabello, los ingleses Royal Blood y los estadounidenses The National y Spoon se sumarán al Lollapalooza (16 a 18/3, Hipódromo de San Isidro). Además, Monsters of Rock (4/11, Tecnópolis, con Megadeth, Anthrax y Rata Blanca) incluirá homenaje a Lemmy Kilmister, y la experiencia Área 18, para ser parte de los conciertos. Y el festival Rock N Chop confirmó que Bulldog y Cadena Perpetua (10/12) abrirán la primera de sus tres fechas en Obras.