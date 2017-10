Bancá ese disco, ¿querés? El 12/10, el trío folk argentocubanobrasileño Totuma defenderá su debut Totuma (Café Vinilo). El 13/10, Yacaré Manso conjugará AcoplandoCielo (Xirgu-Espacio Untref), la viajera porteña Kaleema recorrerá su debut Nómada junto a Chancha vía Circuito y Queen Cholas (La Tangente), Banda de Turistas experimentará con Mancho (Studio), el trapero catalán Kaydy Cain, de PXXR GVNG, moverá su solista Calle amor (Palermo Club), el flautista escocés Ian Anderson, de Jethro Tull, sacudirá The String Quartets (Teatro Gran Rivadavia) y la pop-flamenquera andaluza India Martínez revelará Te cuento un secreto (Teatro Avenida). El 14/10, Natty Dread emprenderá Una ilusión (Teatro Sony) y Estambul se abrazará a Koala (Beatflow). El 15/10, el brasileño Fabio Cadore y el argentino Hernán Jacinto bancarán juntos su afterjazzero Acto II (Bebop) y De Trueno iluminará Elemento (Niceto Club Lado B). El 17/10, los metaleros suecos In Flames encenderán Battles (Vorterix). Y el 18/10, los neoyorquinos Against the Current aguantarán In Our Bones (The Roxy Live).