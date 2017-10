Tres puntos de vista seleccionados

Diego Maradona

“El mundo nos respeta”

Diego Maradona manifestó ayer en su cuenta de Instagram su alegría por el triunfo 3-1 del seleccionado argentino ante Ecuador, en Quito, con una foto de Lionel Messi, a quien dirigió en el Mundial Sudáfrica 2010 . “Estoy muy contento porque seguimos manteniendo el respeto del mundo a la celeste y blanca!”, escribió el Diez y adjuntó una fotografía del festejo de Messi, junto a Gabriel Mercado y Leandro Paredes, tras el éxito en el estadio Atahualpa. De este modo, Diego echó por tierra las especulaciones sobre su intención de no apoyar al conjunto que dirige Jorge Sampaoli. “Que nadie se atreva a decir que los maradonianos no somos argentinos! Brindando por lo que va a hacer noche especial!”, había publicado Diego en la previa del cotejo ante Ecuador, en un brindis con su pareja Rocío Oliva.

César Menotti

“Ahora se abre un nuevo ciclo”

“Sin jugar un gran partido, se ganó bien. Lo importante es que ahora se abre un nuevo ciclo. La responsabilidad es de la conducción del fútbol argentino”, dijo César Menotti, técnico campeón del mundo con Argentina en 1978. “Ahora ya está. Hay que pensar en el Mundial y determinar cuál es el proyecto para el armado del equipo, cuáles son los calendarios de trabajo y competencia que se le van a ofrecer, y no pensar en apostar al mundo del negocio antes que al mundo de la preparación”, señaló. “Ni ganando ni perdiendo se arreglaba nada. Si se perdía se dramatizaba más, quedábamos afuera del Mundial y se hubiesen dicho un montón de tonterías. Si no hay una conducción que interprete el lugar que ocupa el fútbol en la sociedad argentina estamos perdidos”, puntualizó el Flaco.

Ubaldo Fillol

“Una muestra de carácter”

Ubaldo Fillol, campeón mundial en 1978, afirmó ayer que el triunfo sobre Ecuador le hizo recordar el empate (2-2) de 1985 ante Perú. “Aquella vez también clasificamos en la última fecha”, recordó el Pato. “Sentí mucha satisfacción con la clasificación porque esta generación se merecían estar en Rusia y en ningún momento se me cruzó por la cabeza criticar a este equipo a pesar de todo lo que se decía”, agregó. “Las eliminatorias son difíciles, y eso es algo que pasó siempre. Ir a jugar a Perú, Colombia, Ecuador, Brasil no es para cualquiera”, afirmó el ex arquero. Y concluyó: “Confiaba en el jugador argentino, en sus genes y materia prima. Cuando todos lo dan por muerto, se levanta, la pelea y te gana. Tuvieron una muestra de carácter y de rebeldía frente a una situación límite”.